Гвардиола восхищается Алонсо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение своим коллегой Хаби Алонсо из "Байера".

В свое время Алонсо был игроком у Гвардиолы, когда тот тренировал "Баварию". Ныне Хаби является перспективным тренером, блестяще проявляющим себя в "Байере".



Алонсо зовут на работу не только в "Баварию", но и в "Ливерпуль", и Гвардиола по-настоящему впечатлен, как Хаби трудится в этом сезоне.



"Вау. Это единственная команда, не потерпевшая ни единого поражения во всех соревнованиях. Они реально соперничают с "Баварией" на протяжении всей дистанции".



"Теперь настало лучшее время сезона для них, потому что в таком положении они не могут выиграть Бундеслигу, они могут проиграть Бундеслигу, потому что каждый думает, что дело сделано. Довести начатое до конца — это самое сложное".



"Они так играют, что не проиграли ни единого матча в Лиге Европы, Кубке Германии, Бундеслиге. Мне невероятно повезло обладать им. Он был умным игроком. Таким умным игроком", — цитирует Гвардиолу ESPN.