"Челси" задумывается об увольнении Почеттино

Маурисио Почеттино Боссы "Челси" задумываются об увольнении главного тренера Маурисио Почеттино.

Минувшее воскресенье было чрезвычайно важным днем для "Челси", чьи совладельцы Тодд Бели и Бехдад Эгбали лично приехали на "Уэмбли", чтобы понаблюдать за финалом Кубка Лиги против ослабленного травмами "Ливерпуля".

Завоевание Кубка Лиги стало бы первой серьезной отдачей от тех огромных инвестиций, которые Бели и Эгбали совершили в "Челси" после приобретения клуба в 2022 году.

Однако "Челси" этот финал проиграл и проиграл обиднейшим образом, пропустив единственный гол на исходе экстра-таймов. Как сообщает TEAMtalk, руководство лондонского клуба осталось "явно расстроено и смущено" результатом финала.

Также утверждается, что некоторые из руководителей "Челси" устали от оправданий Почеттино и больше не рассматривают Маурисио тем человеком, который способен привести клуб к успеху.

Данные претензии касаются не только воскресного финала на "Уэмбли", но и ряда других матчей в этом сезоне, и если в ближайшее время ситуация резко не улучшится, Почеттино едва ли уцелеет.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 12:00

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  1. chelsea88 27.02.2024 12:22 # chelsea88
    Ниxyясебе, очухались.

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  2. jack-4poker 27.02.2024 12:21 # jack-4poker
    пакет как усраина
    пездежа дохуя, трофеев нихуя

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  3. ab55khan 27.02.2024 12:21 # ab55khan
    клоуны!

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