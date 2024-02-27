"Челси" задумывается об увольнении Почеттино

Боссы "Челси" задумываются об увольнении главного тренера Маурисио Почеттино.

Минувшее воскресенье было чрезвычайно важным днем для "Челси", чьи совладельцы Тодд Бели и Бехдад Эгбали лично приехали на "Уэмбли", чтобы понаблюдать за финалом Кубка Лиги против ослабленного травмами "Ливерпуля".



Завоевание Кубка Лиги стало бы первой серьезной отдачей от тех огромных инвестиций, которые Бели и Эгбали совершили в "Челси" после приобретения клуба в 2022 году.



Однако "Челси" этот финал проиграл и проиграл обиднейшим образом, пропустив единственный гол на исходе экстра-таймов. Как сообщает TEAMtalk, руководство лондонского клуба осталось "явно расстроено и смущено" результатом финала.



Также утверждается, что некоторые из руководителей "Челси" устали от оправданий Почеттино и больше не рассматривают Маурисио тем человеком, который способен привести клуб к успеху.



Данные претензии касаются не только воскресного финала на "Уэмбли", но и ряда других матчей в этом сезоне, и если в ближайшее время ситуация резко не улучшится, Почеттино едва ли уцелеет.