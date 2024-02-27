Гвардиола: "Восхищаюсь своими игроками"

Хосеп Гвардиола и Кайл Уолкер Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что испытывает восхищение своими игроками.

В прошлом сезоне "Сити" покорился требл. "Горожане" одновременно выиграли Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, что прежде удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" четверть века назад.

После столь грандиозного успеха "Сити" не сбавил обороты и в этом сезоне снова претендует на победу во всех трех перечисленных турнирах, чем Гвардиола предельно рад.

"Лучше играть за трофеи, чем за 10 место. Играть каждый матч, зная, что в случае поражения будет "пока-пока". Это так мило".

"Я восхищаюсь своими игроками, потому что я знаю, насколько это сложно. И это касается не только того, что мы сделали в прошлом сезоне, а пяти последних сезонов".

"Мы собираем много, много комплиментов, но мы по-прежнему обладаем скромностью и смиренностью, а также готовы сражаться, чтобы сделать это снова", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 27.02.2024 12:00 # breadpeat
    Когда дисква? Мы восхитимся как шарлатан застучит каблучками "я устал"

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  2. xxa 27.02.2024 11:51 # xxa
    Голубой тренеришка голубой командишки с голубыми фанами

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  3. narcot-fake 27.02.2024 11:29 # narcot-fake
    КОРОЛЬ!!!

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