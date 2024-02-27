Гвардиола: "Восхищаюсь своими игроками"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что испытывает восхищение своими игроками.

В прошлом сезоне "Сити" покорился требл. "Горожане" одновременно выиграли Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, что прежде удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" четверть века назад.



После столь грандиозного успеха "Сити" не сбавил обороты и в этом сезоне снова претендует на победу во всех трех перечисленных турнирах, чем Гвардиола предельно рад.



"Лучше играть за трофеи, чем за 10 место. Играть каждый матч, зная, что в случае поражения будет "пока-пока". Это так мило".



"Я восхищаюсь своими игроками, потому что я знаю, насколько это сложно. И это касается не только того, что мы сделали в прошлом сезоне, а пяти последних сезонов".



"Мы собираем много, много комплиментов, но мы по-прежнему обладаем скромностью и смиренностью, а также готовы сражаться, чтобы сделать это снова", — цитирует Гвардиолу The Guardian.