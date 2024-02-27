Эрик Рамзи сменил Манчестер на Миннесоту

Эрик Рамзи Клуб МЛС "Миннесота Юнайтед" подтвердил назначение Эрика Рамзи из "Манчестер Юнайтед" своим главным тренером.

В МЮ Рамзи исполнял роль ассистента. Помимо Эрика Тен Хага, 32-летнему валлийцу довелось помогать и Оле Гуннару Сульшеру с Ральфом Рангником.

Также Рамзи, свободно владеющий испанским и французским, имеет опыт работы в "Челси", "Суонси", "Шрюсбери" и сборной Уэльса.

Возможности начать самостоятельную тренерскую карьеру были у Рамзи и раньше — например, в прошлом сезоне Эрик отказал "Блэкпулу" из Лиги Один.

Тем не менее, "Миннесоте" удалось то, что не удалось другим, в результате чего Рамзи стал самым молодым главным тренером в истории МЛС. Аарон оставляет "красных дьяволов" немедленно.

В своем официальном заявлении МЮ сообщает, что клуб не будет никого приглашать на место ушедшего специалиста. Обязанности Рамзи будут распределены внутри штаба Тен Хага.


Метки Манчестер Юнайтед, Миннесота Юнайтед, Рамзи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 10:00

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