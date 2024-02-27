Эрик Рамзи сменил Манчестер на Миннесоту

Клуб МЛС "Миннесота Юнайтед" подтвердил назначение Эрика Рамзи из "Манчестер Юнайтед" своим главным тренером.

В МЮ Рамзи исполнял роль ассистента. Помимо Эрика Тен Хага, 32-летнему валлийцу довелось помогать и Оле Гуннару Сульшеру с Ральфом Рангником.



Также Рамзи, свободно владеющий испанским и французским, имеет опыт работы в "Челси", "Суонси", "Шрюсбери" и сборной Уэльса.



Возможности начать самостоятельную тренерскую карьеру были у Рамзи и раньше — например, в прошлом сезоне Эрик отказал "Блэкпулу" из Лиги Один.



Тем не менее, "Миннесоте" удалось то, что не удалось другим, в результате чего Рамзи стал самым молодым главным тренером в истории МЛС. Аарон оставляет "красных дьяволов" немедленно.



В своем официальном заявлении МЮ сообщает, что клуб не будет никого приглашать на место ушедшего специалиста. Обязанности Рамзи будут распределены внутри штаба Тен Хага.