Гвардиола: "Впереди определяющая часть сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что та находится на пороге определяющей части сезона, где каждый матч подобен финалу.

Во вторник вечером "Сити" попытается сломить сопротивление "Лутона", чтобы выйти в четвертьфинал Кубка Англии. Также "горожане" продолжают борьбу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Гвардиола надеется остаться в борьбе за трофеи как можно больше и предупреждает, что любая осечка будет стоит "Сити" очень дорого.



"Следующий месяц поможет нам сделать так, чтобы у нас был еще месяц. Он определит, будет ли у нас еще месяц, чтобы сражаться за трофеи. Ничего другого он не определит".



"Да, мы можем выбыть из борьбы за трофеи. Но что если мы будем побеждать и побеждать? Наш настрой подразумевает, что мы не думаем о худших сценариях. Он подразумевает, что мы можем контролировать свой настрой и сами решать, настраиваться нам на плохое или хорошее".



"Завтра будет финал, как и каждый матч в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Впереди у нас — не так далеко — определяющая часть сезона, и мы в нее вступаем", — цитирует Гвардиолу The Independent.