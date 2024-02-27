Рамсдейл принял решение насчет своего будущего

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл принял решение уйти из лондонского клуба грядущим летом.

Этот сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", однако после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в начале сентября Аарон обнаружил себя за спиной у Давида Райи.



С тех пор Рамсдейл сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге — против "Брентфорда", против которого Райя не смог сыграть из-за условий своей аренды.



В конце сезона "Арсенал" выкупит Райю у "Брентфорда", и в этой ситуации Рамсдейл не видит себя иного варианта, кроме смены клуба.



Как сообщает Football Insider, 25-летний англичанин не собирается довольствоваться ролью запасного голкипера в "Арсенале" и готов искать новое пристанище.



Утверждается, что сразу несколько английских и европейских клубов проявляют интерес к Рамсдейлу, который в 2021 году обошелся "Арсеналу" в 30 миллионов фунтов.