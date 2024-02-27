Рамсдейл принял решение насчет своего будущего
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл принял решение уйти из лондонского клуба грядущим летом.
Этот сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", однако после победы 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в начале сентября Аарон обнаружил себя за спиной у Давида Райи.
С тех пор Рамсдейл сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге — против "Брентфорда", против которого Райя не смог сыграть из-за условий своей аренды.
В конце сезона "Арсенал" выкупит Райю у "Брентфорда", и в этой ситуации Рамсдейл не видит себя иного варианта, кроме смены клуба.
Как сообщает Football Insider, 25-летний англичанин не собирается довольствоваться ролью запасного голкипера в "Арсенале" и готов искать новое пристанище.
Утверждается, что сразу несколько английских и европейских клубов проявляют интерес к Рамсдейлу, который в 2021 году обошелся "Арсеналу" в 30 миллионов фунтов.
27.02.2024 08:00
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Жаль конечно. Но понятно, что вторым номером он не хочет быть.
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Райа же не настолько пи3дато играет ногами, неужели так сложно воротчику пас на 30+ метров отдавать точно? и вблизи быстро отдавать.
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