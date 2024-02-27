Гвардиола хочет, чтобы Де Брюйне остался в "Сити" до конца карьеры

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы полузащитник Кевин Де Брюйне провел остаток своей игровой карьеры у "горожан".

Ранее в феврале появились слухи, что саудовские клубы определили Де Брюйне в качестве своей ключевой трансферной цели на грядущее лето, когда от контракта Кевина будет оставаться только 12 месяцев.



Пресса также сообщала, что "Сити" может выручить за Де Брюйне 100 миллионов фунтов — огромную сумму как за игрока, которому в июне исполнится 33 года. Однако Гвардиола предпочел бы, чтобы бельгиец остался.



"Это вопрос для него. Я был бы счастлив сохранить его, но я не знаю".



"Я слышал кое-какие истории, но я не знаю, есть ли предложение; я не знаю, хочет ли Саудовская Аравия его. Я был бы счастлив сохранить его до конца его карьеры, но каждый волен решать по-своему", — цитирует Гвардиолу ESPN.