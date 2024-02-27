"Ньюкасл" может позвать Аморима на место Хау

"Ньюкасл" определил Рубена Аморима из "Спортинга" в качестве возможной замены для своего главного тренера Эдди Хау.

Аморим возглавляет "Спортинг" с марта 2020, заслужив репутацию одного из лучших молодых тренеров в Европе. Если верить The Telegraph, 39-летний португалец является одной из двух альтернатив Хаби Алонсо для "Ливерпуля", наравне с Юлианом Нагельсманном.



Однако TEAMtalk в эксклюзивном материале утверждает, что "Ливерпуль" — не единственный в Премьер-Лиге клуб, проявляющий интерес к Амориму прямо сейчас.



Аморим, проходивший собеседование в "Челси" до назначения там Маурисио Почеттино прошлым летом, может получить предложение от работы от "Ньюкасла", чей нынешний рулевой Эдди Хау находится под большим давлением.



Второй полный сезон Хау в "Ньюкасле" складывается неважно. "Ньюкасл" занимает только девятое место в Премьер-Лиге и пропустил уже 45 голов, что является шестым худшим показателем в дивизионе.



И хотя на то есть объективные причины вроде травм и дисквалификации Сандро Тонали, Хау не смог развить достигнутый в прошлом сезоне успех, когда "Ньюкасл" занял четвертое место в Премьер-Лиге и квалифицировался в Лигу Чемпионов.



Сообщается, что боссы "Ньюкасла" примут окончательное решение по Хау в конце сезона, однако уже сейчас у саудовских владельцев клуба есть большие опасения, что Эдди не сможет стать для "сорок" своей версией сэра Алекса Фергюсона.