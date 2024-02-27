"Юнайтед" решил выставить Антони на трансфер
"Манчестер Юнайтед" будет приветствовать предложения других клубов по вингеру Антони в летнее трансферное окно.
Ожидается, что грядущим летом сэр Джим Рэтклифф будет сосредоточен на избавлении "Юнайтед" от балласта. Новый совладелец клуба с "Олд Траффорд" хочет, чтобы нанятые им руководители были беспощадны с игроками, которые не оправдывают ожиданий, но которые имеют огромную зарплату или стоили огромных денег.
Том Хитон, Рафаэль Варан и Антони Мартиаль и так покинут "Юнайтед" в конце сезона, когда истекают их контракты, а Софьян Амрабат вернется в "Фиорентину" после истечения своей аренды. Еще несколько игроков будут проданы.
И Manchester Evening News как раз называет Антони в числе игроков, которых "Юнайтед" сделает доступными для трансфера летом. 24-летний бразилец совершенно удручающим образом проводит свой второй английский сезон, обосновавшись на скамейке запасных.
Летом 2022 Антони был куплен "Юнайтед" у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, и совершенно очевидно, что "красным дьяволам" не удастся полностью вернуть свои инвестиции в игрока.
27.02.2024 00:05
Просмотров: 682
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
на равне с чмудриком 2 худших трансфера по "цена-качество" за последние лет 100
(ответить)
Наконец-то новость о портовом клубе неудачников и их третьесортной чашке сменилась.
(ответить)
У крашенного контакт до 2027 года с одной из самых высоких личек в лиге (250к в неделю). Поэтому крашенный со своим агентом как и подабает всякому хитрому бразильцу просто пошлет руководство лесом с их стремлением лишить его такого жирного контракта (и правильно сделает), ибо не один клуб в Европе даже близко не согласится платить ему такие деньги. Если он и будет продан, то как это обычно бывает с МЮ, с компенсацией значительной части зарплаты. Я считаю, за такие трансферы должны полететь со своих должностей все функционеры клуба, которым хватило мозгов оформить подобную сделку. Включая и лысого тренера конечно же.
(ответить)
Даже не знаю, радоваться ли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий