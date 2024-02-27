"Юнайтед" решил выставить Антони на трансфер

Антони "Манчестер Юнайтед" будет приветствовать предложения других клубов по вингеру Антони в летнее трансферное окно.

Ожидается, что грядущим летом сэр Джим Рэтклифф будет сосредоточен на избавлении "Юнайтед" от балласта. Новый совладелец клуба с "Олд Траффорд" хочет, чтобы нанятые им руководители были беспощадны с игроками, которые не оправдывают ожиданий, но которые имеют огромную зарплату или стоили огромных денег.

Том Хитон, Рафаэль Варан и Антони Мартиаль и так покинут "Юнайтед" в конце сезона, когда истекают их контракты, а Софьян Амрабат вернется в "Фиорентину" после истечения своей аренды. Еще несколько игроков будут проданы.

И Manchester Evening News как раз называет Антони в числе игроков, которых "Юнайтед" сделает доступными для трансфера летом. 24-летний бразилец совершенно удручающим образом проводит свой второй английский сезон, обосновавшись на скамейке запасных.

Летом 2022 Антони был куплен "Юнайтед" у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, и совершенно очевидно, что "красным дьяволам" не удастся полностью вернуть свои инвестиции в игрока.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. bembo 27.02.2024 01:19 # bembo
    на равне с чмудриком 2 худших трансфера по "цена-качество" за последние лет 100

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  2. superglor 27.02.2024 00:55 # superglor
    Наконец-то новость о портовом клубе неудачников и их третьесортной чашке сменилась.

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  3. empry 27.02.2024 00:27 # empry
    У крашенного контакт до 2027 года с одной из самых высоких личек в лиге (250к в неделю). Поэтому крашенный со своим агентом как и подабает всякому хитрому бразильцу просто пошлет руководство лесом с их стремлением лишить его такого жирного контракта (и правильно сделает), ибо не один клуб в Европе даже близко не согласится платить ему такие деньги. Если он и будет продан, то как это обычно бывает с МЮ, с компенсацией значительной части зарплаты. Я считаю, за такие трансферы должны полететь со своих должностей все функционеры клуба, которым хватило мозгов оформить подобную сделку. Включая и лысого тренера конечно же.

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  4. derorm 27.02.2024 00:09 # derorm
    Даже не знаю, радоваться ли

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