"Юнайтед" решил выставить Антони на трансфер

"Манчестер Юнайтед" будет приветствовать предложения других клубов по вингеру Антони в летнее трансферное окно.

Ожидается, что грядущим летом сэр Джим Рэтклифф будет сосредоточен на избавлении "Юнайтед" от балласта. Новый совладелец клуба с "Олд Траффорд" хочет, чтобы нанятые им руководители были беспощадны с игроками, которые не оправдывают ожиданий, но которые имеют огромную зарплату или стоили огромных денег.



Том Хитон, Рафаэль Варан и Антони Мартиаль и так покинут "Юнайтед" в конце сезона, когда истекают их контракты, а Софьян Амрабат вернется в "Фиорентину" после истечения своей аренды. Еще несколько игроков будут проданы.



И Manchester Evening News как раз называет Антони в числе игроков, которых "Юнайтед" сделает доступными для трансфера летом. 24-летний бразилец совершенно удручающим образом проводит свой второй английский сезон, обосновавшись на скамейке запасных.



Летом 2022 Антони был куплен "Юнайтед" у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, и совершенно очевидно, что "красным дьяволам" не удастся полностью вернуть свои инвестиции в игрока.