Бобб заключил с "Сити" новый контракт до 2029 года

Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2029.

Бобб является продуктом академии "Сити", прибыв в английский клуб из норвежской "Валеренги" летом 2019.



После четырех лет в академии Бобб был переведен в первую команду "Сити". В этом сезоне Оскар сыграл 16 матчей за "горожан" и забил два гола.



Предыдущий контракт Бобба истекал в июне 2026, однако своим прогрессом 20-летний норвежец заслужил новую сделку с повышением зарплаты.



"Я очень горжусь, и для меня честь заключить свой новый контракт с "Сити". Здесь невероятные условия, и это лучшее место для молодого игрока. Я уже столь многому научился у Пепа (Гвардиолы), его тренерского штаба и моих партнеров по команде".



"Теперь я знаю, что буду в клубе до 2029 года, и это значит все для меня. Теперь я просто хочу сосредоточиться на своем дальнейшем развитии и на том, чтобы каждый день работать как можно упорнее и помочь клубу добиться еще большего успеха", — сообщил Бобб.