Робертсон считает, что использование молодежи в финале Кубка Лиги не было риском

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что использование большого количества молодых игроков в финале Кубка Лиги против "Челси" не было риском.

В воскресном матче на "Уэмбли" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был вынужден довериться своей молодежи, включая совсем неопробованных игроков из академии, из-за огромного количества травм.



По словам Робертсона, у молодежи "Ливерпуля" полный порядок с мастерством. А наставления Клоппа, его штаба и ветеранов команды помогли начинающим игрокам раскрепоститься и сыграть в полную силу.



"Несомненно, академия была активно задействована в двух последних матчах, но они справились потрясающим образом".



"Мы не верили, что это будет риском. А как еще мы должны были поступить? Мы только так могли сформировать скамейку запасных, но мастерство, которым они обладают, мы можем видеть каждый день на тренировках. Мы просто хотели, чтобы они выразили себя, и мы старались помочь им в этом".



"Нужно отдать должное тренерам академии. Они вложили так много стараний в выращивание этих игроков. Но также похвалы заслуживают опытные игроки, главный тренер и тренерский штаб, которые сказали им: "Выходите и сыграйте со свободой в этом важнейшем матче. Выходите и насладитесь этим. И не жалейте не о чем, когда будете уходить с поля". Думаю, они сделали это".



"Бобби Кларк, Джеймс показали игру другого уровня. Бобби по-настоящему взял игру за глотку. Он также показал свое хладнокровие. Это невероятно".



"В больших матчах важно проявить себя, и я не думаю, что у них были матчи больше. Некоторые из этих парней не сыграли и целого матча за первую команду, но они вышли и сыграли хорошо", — цитирует Роберсона The Independent.