Рассмотрение дела "Форест" по ФФП начнется на следующей неделе

Ноттингем Форест Слушание по делу о возможном нарушении "Ноттингем Форест" правил финансового фейр-плей начнется на следующей неделе.

Изучив финансовые отчеты своих клубов за сезон 2022/23, в прошлом месяце Премьер-Лига обвинила "Эвертон" и "Форест" в нарушении правил ФФП.

Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже был наказан за аналогичное нарушение, поплатившись снятием 10 очков. В результате апелляции, вердикт которой был объявлен сегодня, наказание "ирисок" было смягчено до шести штрафных баллов.

Как уточняет The Telegraph, "Форест" согласился с обвинениями в тот же день, когда они были выдвинуты. И вскоре "лесники" узнают, какому наказанию они будут подвергнуты со стороны независимой комиссии Премьер-Лиги.

"Форест" еще на прошлой неделе был уведомлен о начале слушаний по своему делу, которое должно быть полностью рассмотрено и закрыто до 15 апреля. Этот срок включает в себя период на апелляцию.


Метки Ноттингем Форест, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2024 21:00

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  1. xxa 26.02.2024 21:54 # xxa
    А голубых когда натягивать будут?

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  2. bembo 26.02.2024 21:32 # bembo
    а сити? чо там по сити? кагда рассмотрение 114 делов то?

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