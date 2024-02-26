Жоржиньо: "Мне нравится быть андердогами"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что ему нравится статус "канониров" как андердогов чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Имея в конкурентах такие титулованные команды, как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", "Арсенал" просто не может считаться фаворитом борьбы за чемпионство в этом сезоне.



Однако Жоржиньо это даже нравится. 32-летний итальянец рад, что "Арсенал" может оставаться "в тени" и не подвергаться повышенному давлению.



"Мне нравится быть андердогами. Пускай люди говорят, нам же нужно оставаться скромными и продолжать упорно трудиться в тени, продолжая стараться и продолжая верить".



"Это то, что нам необходимо. Просто продолжать стараться и стараться, а затем посмотрим, где мы окажемся, но мы на правильном пути. Нам нужно сохранить набранный темп, и нам это под силу. Нужно просто упорно трудиться, как мы это делаем, продолжать верить, продолжать наслаждаться этим приключением вместе. Думаю, так это должно быть", — цитирует Жоржиньо Football.London.