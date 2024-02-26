Гвардиола: "Фоден стал игроком мирового уровня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его полузащитник Фил Фоден вырос в игрока мирового уровня.

В минувший уикенд Фоден своим голом обеспечил "Сити" победу 0:1 в гостях у "Борнмута", благодаря чему "горожане" оказались всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



На счету Фодена уже 16 голов в этом сезоне, что является повторением его лучшего достижения в карьере (2020/21), однако высокая результативность — не единственное, чем 23-летний англичанин радует Гвардиолу.



"Забудьте о голах. Конечно, голы важны, но вы знаете, как он играет? Как он контролирует и ускоряет игру. Он уже стал футболистом топ-уровня".



"Прежде он был маленьким мальчиком, который совершал хорошие действия. Теперь он уже стал игроком мирового уровня. Он так хорош. Он может играть везде, особенно на центральных позициях, что очень, очень хорошо".



"Что касается его игры в центре поля, то, думаю, он был очень хорош на клубном Чемпионате Мира в Саудовской Аравии, став больше понимать игру. Посмотрите на его работоспособность и то, как он ускоряется. Он стал игроком самого, самого высокого уровня".



"Он молод и может прибавить. У меня всегда было ощущение, что Фил обладает голевым чутьем. Я всегда чувствовал, что он может забивать голы. Я повстречал его, когда ему было 16 лет, он тренировался с нами и слегка походил на Коула Палмера — с такими игроками у тебя есть ощущение, что они могут забивать голы. У Фила есть эта невероятная способность", — цитирует Гвардиолу The Independent.