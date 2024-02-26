Робертсон раскритиковал Кайседо за нанесенную Гравенберху травму
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон раскритиковал полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо за нанесенную травму Райану Гравенберху.
Гравенберх был унесен с поля "Уэмбли" на носилках еще в первом тайме финального матча Кубка Лиги накануне, пострадав в столкновении с Кайседо, который за свой фол не получил и желтой карточки.
После завоевания трофея Робертсон признался, что возмущен поступком Кайседо и испытывает тревогу от того, что список потерь "Ливерпуля" снова увеличился.
"В случае с травмой Райана была действительно грубая игра. Невозможно описать это по-другому. Это была действительно грубая игра по его лодыжке, и тебе просто остается надеяться, что это не настолько плохо, как та боль, которую он испытал на поле".
"Поэтому скрестим пальцы и будем надеяться, что медленно, но верно парни будут возвращаться в строй. Сейчас количество травм зашкаливает, но нам нужно продолжать двигаться так, как мы пока что двигаемся".
"Надеюсь, игроки начнут возвращаться в строй, и мы будем становиться сильнее и сильнее. Надеюсь, в какой-то момент все будут доступны, и мы сможем по-настоящему ударно провести остаток сезона", — сообщил Робертосон Sky Sports.
26.02.2024 18:00
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Последние комментарии:
Это чмо на кайседе пытался на наших игроках выместить всю обиду и злобу за свою загубленную несостоявшуюся карьеру, гондурас из эквадора
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пидарас черномазый
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Кроме этого фола, Кайсндо и в других эпизодах играл как дровосек. Челси набрали гоBна и теперь пытаются слепить конфетку. Ужасно играли все синие
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за такое смело КК давать, а за рецидивы и дискву немалую. такими действиями легко человека инвалидом можно оставить.
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