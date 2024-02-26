Робертсон раскритиковал Кайседо за нанесенную Гравенберху травму

Райан Гравенберх Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон раскритиковал полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо за нанесенную травму Райану Гравенберху.

Гравенберх был унесен с поля "Уэмбли" на носилках еще в первом тайме финального матча Кубка Лиги накануне, пострадав в столкновении с Кайседо, который за свой фол не получил и желтой карточки.

После завоевания трофея Робертсон признался, что возмущен поступком Кайседо и испытывает тревогу от того, что список потерь "Ливерпуля" снова увеличился.

"В случае с травмой Райана была действительно грубая игра. Невозможно описать это по-другому. Это была действительно грубая игра по его лодыжке, и тебе просто остается надеяться, что это не настолько плохо, как та боль, которую он испытал на поле".

"Поэтому скрестим пальцы и будем надеяться, что медленно, но верно парни будут возвращаться в строй. Сейчас количество травм зашкаливает, но нам нужно продолжать двигаться так, как мы пока что двигаемся".

"Надеюсь, игроки начнут возвращаться в строй, и мы будем становиться сильнее и сильнее. Надеюсь, в какой-то момент все будут доступны, и мы сможем по-настоящему ударно провести остаток сезона", — сообщил Робертосон Sky Sports.


Метки Гравенберх, Кайседо, Кубок Лиги, Ливерпуль, Робертсон, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 764

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. apl-nash 26.02.2024 18:37 # apl-nash
    Это чмо на кайседе пытался на наших игроках выместить всю обиду и злобу за свою загубленную несостоявшуюся карьеру, гондурас из эквадора

    (ответить)

  2. superperez101 26.02.2024 18:31 # superperez101
    пидарас черномазый

    (ответить)

  3. glorfindel 26.02.2024 18:13 # glorfindel
    Кроме этого фола, Кайсндо и в других эпизодах играл как дровосек. Челси набрали гоBна и теперь пытаются слепить конфетку. Ужасно играли все синие

    (ответить)

  4. insomniac 26.02.2024 18:07 # insomniac
    за такое смело КК давать, а за рецидивы и дискву немалую. такими действиями легко человека инвалидом можно оставить.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: