Робертсон раскритиковал Кайседо за нанесенную Гравенберху травму

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон раскритиковал полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо за нанесенную травму Райану Гравенберху.

Гравенберх был унесен с поля "Уэмбли" на носилках еще в первом тайме финального матча Кубка Лиги накануне, пострадав в столкновении с Кайседо, который за свой фол не получил и желтой карточки.



После завоевания трофея Робертсон признался, что возмущен поступком Кайседо и испытывает тревогу от того, что список потерь "Ливерпуля" снова увеличился.



"В случае с травмой Райана была действительно грубая игра. Невозможно описать это по-другому. Это была действительно грубая игра по его лодыжке, и тебе просто остается надеяться, что это не настолько плохо, как та боль, которую он испытал на поле".



"Поэтому скрестим пальцы и будем надеяться, что медленно, но верно парни будут возвращаться в строй. Сейчас количество травм зашкаливает, но нам нужно продолжать двигаться так, как мы пока что двигаемся".



"Надеюсь, игроки начнут возвращаться в строй, и мы будем становиться сильнее и сильнее. Надеюсь, в какой-то момент все будут доступны, и мы сможем по-настоящему ударно провести остаток сезона", — сообщил Робертосон Sky Sports.



