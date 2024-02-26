Наказание "Эвертона" смягчено до шести штрафных очков

Количество штрафных очков, снятых с "Эвертона" за нарушение правил финансового фейр-плей, было сокращено с 10 до шести.

Напомним, в ноябре "Эвертон" был наказан снятием 10 очков в Премьер-Лиге за превышение установленного лимита убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2021/22. "Ириски" сразу же рухнули в таблице с 14-го на 19-е место.



"Эвертон" изначально признавал свою вину, но остался возмущен строгостью наказания, воспользовавшись своим правом на апелляцию.



Премьер-Лиге пришлось созвать еще одну независимую комиссию, которая в итоге согласилась смягчить наказание, ограничившись снятием шести очков с "Эвертона".



Это решение позволило "Эвертону" подняться с 17-й на 15-ю позицию, усугубив положение тройки неудачников в лице "Лутона", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".



В своем официальном заявлении Премьер-Лига сообщает, что осталась удовлетворена этим решением и не будет его оспаривать.



Добавим, сильно радоваться "Эвертону" не стоит, потому что в прошлом месяце Премьер-Лига повторно обвинила "ирисок" в нарушении правил ФФП. Решение о наказании по этому делу пока не принято.