У "Арсенала" "уже есть свои цели" на летнее окно

Спортивный директор "Арсенала" Эду заявил, что его клуб уже определился со своими целями на летнее трансферное окно.

Второй сезон подряд "Арсенал" является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги, схлестнувшись не только с "Манчестер Сити", как было в прошлой кампании, но и с "Ливерпулем".



В игре "Арсенала" по-прежнему наблюдаются некоторые изъяны — например, у команды Микеля Артеты так и не появилось забивного нападающего. Однако Эду уже знает, кем он хочет укрепить состав.



"Ну, я понимаю, чего просят фанаты, но у нас уже есть свои цели. План в том, чтобы становиться лучше с каждым годом, и я думаю, наши дела идут хорошо. Посмотрим, сможем ли мы продолжить прогрессировать", — сообщил Эду TNT Sports.