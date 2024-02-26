Каррагер: "У Почеттино никогда не будет возможности лучше на трофей"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что у главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино никогда не будет возможности завоевать трофей на английской земле лучше, чем проигранный финал Кубка Лиги.

Накануне "Челси" потерпел поражение в финале Кубка Лиги от "Ливерпуля", единственный гол пропустив на исходе экстра-таймов.



Таким образом, Почеттино по-прежнему остается без трофея в английском футболе, прежде упустив несколько возможностей завоевать награды с "Тоттенхэмом".



По мнению Каррагера, это была идеальная возможность для Почеттино, учитывая двузначное количество потерь у "Ливерпуля" ввиду травм.



"Для "Челси" было немыслимо не выиграть этот финал. У Почеттино никогда не будет возможности лучше, если вы посмотрите на состав "Ливерпуля". Это по-настоящему плохо для "Челси", Почеттино было так важно заполучить этот трофей".



"Этот результат показывает, что в футболе не все решают деньги. Это также зависит от характера и от того, чтобы играть за своего тренера. У "Челси" этого просто нет в данный момент", — цитирует Каррагера BBC.