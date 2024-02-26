"Челси" надеется согласовать трансфер Осимхена до открытия окна
"Челси" надеется достичь договоренности с "Наполи" о приобретении нападающего Виктора Осимхена еще до открытия летнего трансферного окна.
Ранее в феврале поступило подтверждение тому, что ПСЖ попрощается со своим нападающим Килианом Мбаппе в конце сезона. Сразу же появились слухи, что французский гранд собирается восполнить эту потерю с помощью Осимхена.
Однако итальянский журналист Эмануэле Каммарото в своей колонке для журнала Napoli Magazine пишет, что "Челси" не только не отказывается от борьбы за Осимхена, но и остается приоритетным направлением для Виктора.
"Челси" не собирается превращать эту историю в затяжную сагу, надеясь согласовать переход 25-летнего нигерийца этой весной.
Ожидается, что приобретение Осимхена, которого скауты "Челси" просматривали в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", обойдется "синим" в 130 миллионов евро (111 млн. фунтов).
26.02.2024 14:00
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Продадут Галахера, Колуилла и Чалобу и купят очередного дорогостоящего легионера. Руководство Челси течет по покупкам за 100 млн+.
Зачем? В лиге есть Туони и Уоткинс как минимум.
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Больше нигеров в членси за 150 миллионов оруу
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да такое себе, если в клуб без с ЛЧ и с непонятными перспективами согласен идти, значит типичный наемник ради з/п только.
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он точно пойдет в команду без еврокубков?
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