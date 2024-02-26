"Челси" надеется согласовать трансфер Осимхена до открытия окна

"Челси" надеется достичь договоренности с "Наполи" о приобретении нападающего Виктора Осимхена еще до открытия летнего трансферного окна.

Ранее в феврале поступило подтверждение тому, что ПСЖ попрощается со своим нападающим Килианом Мбаппе в конце сезона. Сразу же появились слухи, что французский гранд собирается восполнить эту потерю с помощью Осимхена.



Однако итальянский журналист Эмануэле Каммарото в своей колонке для журнала Napoli Magazine пишет, что "Челси" не только не отказывается от борьбы за Осимхена, но и остается приоритетным направлением для Виктора.



"Челси" не собирается превращать эту историю в затяжную сагу, надеясь согласовать переход 25-летнего нигерийца этой весной.



Ожидается, что приобретение Осимхена, которого скауты "Челси" просматривали в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", обойдется "синим" в 130 миллионов евро (111 млн. фунтов).