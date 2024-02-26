"Челси" надеется согласовать трансфер Осимхена до открытия окна

Виктор Осимхен "Челси" надеется достичь договоренности с "Наполи" о приобретении нападающего Виктора Осимхена еще до открытия летнего трансферного окна.

Ранее в феврале поступило подтверждение тому, что ПСЖ попрощается со своим нападающим Килианом Мбаппе в конце сезона. Сразу же появились слухи, что французский гранд собирается восполнить эту потерю с помощью Осимхена.

Однако итальянский журналист Эмануэле Каммарото в своей колонке для журнала  Napoli Magazine пишет, что "Челси" не только не отказывается от борьбы за Осимхена, но и остается приоритетным направлением для Виктора.

"Челси" не собирается превращать эту историю в затяжную сагу, надеясь согласовать переход 25-летнего нигерийца этой весной.

Ожидается, что приобретение Осимхена, которого скауты "Челси" просматривали в недавнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", обойдется "синим" в 130 миллионов евро (111 млн. фунтов).


Метки Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 26.02.2024 14:42 # liverpool888
    Продадут Галахера, Колуилла и Чалобу и купят очередного дорогостоящего легионера. Руководство Челси течет по покупкам за 100 млн+.
    Зачем? В лиге есть Туони и Уоткинс как минимум.

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  2. felix-the-cat 26.02.2024 14:37 # felix-the-cat
    Больше нигеров в членси за 150 миллионов оруу

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  3. alexomck 26.02.2024 14:27 # alexomck
    да такое себе, если в клуб без с ЛЧ и с непонятными перспективами согласен идти, значит типичный наемник ради з/п только.

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  4. pavlix76 26.02.2024 14:13 # pavlix76
    он точно пойдет в команду без еврокубков?

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