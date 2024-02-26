Клопп уверен, что Эндо получит новый контракт в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что полузащитнику Ватару Эндо удастся заслужить новый контракт.

Многие болельщики скептически отнеслись, когда прошлым летом "Ливерпуль" приобрел Эндо у "Штутгарта" за 12 миллионов фунтов, отреагировав этим на сорвавшиеся трансферы Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа.



Эндо великолепно освоился в "Ливерпуле" и накануне сыграл все 120 минут победного для "красных" финала Кубка Лиги против "Челси", хотя и получил в нем травму.



После матча на "Уэмбли" Клопп признался, что очень доволен 31-летним Эндо, и намекнул, что опорник из Японии будет вознагражден за свои успехи.



"Я уже говорил пару раз, что нам повезло его заполучить, и я практически уверен, что через три-четыре года Ватару подпишет новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Может быть, ему и 30 или 31, но он — машина".



"С футбольной точки зрения он исключителен. У него выдающиеся футбольные мозги, он очень помогает нам понимать многие вещи. Он просто очень полезен. Очень полезен", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.