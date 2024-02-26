Галлахер подтвердил, что хочет остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что хочет остаться в родном клубе и быть его "важной частью".

Начиная с прошлого лета, Галлахер фактически выставлен "Челси" на трансфер. К Конору существует интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", но пока никто не решился заплатить устраивающую "синих" цену.



После окончания этого сезона у Галлахера останется только 12 месяцев по контракту, что делает уход Конора еще более вероятным, однако 24-летний англичанин об этом совершенно не думает и хочет продолжать выступать за команду Маурисио Почеттино.



"У нас действительно молодая команда, много таланта, отличный тренер и отличный тренерский штаб, и они хотят лучшего для нас".



"Я действительно хочу быть важной частью этого и надеюсь вернуть "Челси" туда, где мы заслуживаем быть".



"По моему контракту остается еще полтора года, и я абсолютно обожаю играть у этого тренера. Играть почти в каждом матче — это невероятно. Это все, чего я когда-либо хотел".



"В прошлом сезоне я то попадал в стартовый состав, то нет. Так что это было не так приятно, а когда я играл, то не показывал отличного футбола".



"Я просто хочу продолжать играть как можно больше за "Челси", стараясь улучшать клуб и стремясь к успеху с "Челси". Таков план", — сообщил Галлахер Sky Sports.