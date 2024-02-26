Стоунс верит, что "Сити" способен на второй требл подряд

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс заявил, что его команда способна сделать требл второй сезон подряд.

Ранее в этом сезоне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что "горожане" не смогут повторно выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, потому что два требла подряд еще не делал никто.



Однако, если верить Стоунсу, внутри раздевалки есть ощущение, что это возможно. "Сити" продолжает борьбу на трех фронтах, и на каждом считается фаворитом на победу.



"Это то, ради чего все мы здесь и чего хочет каждый. Мы хотим воссоздать то, что нам удалось в прошлом сезоне, и это все еще возможно".



"Такого рода матчи (как победа над "Борнмутом" в субботу) являются одной из причин, почему мы сделали это возможным в прошлом сезоне".



"Поэтому мы выйдем на следующий матч, имея ту же концентрацию, чтобы постараться сделать то же самое, добыть очередную победу и продвинуться на на шаг дальше. Уверен, учитывая нашу команду, наш состав, мы можем сделать это", — цитирует Стоунса The Independent.