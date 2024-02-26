Почеттино: "Игрокам "Челси" нужно почувствовать эту боль"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своих игроков "почувствовать боль" от поражения в финале Кубка Лиги.

На протяжении основного времени воскресного матча на "Уэмбли" "Челси" практически на равных сражался с "Ливерпулем" и имел свои моменты, чтобы не доводить игру до экстра-таймов.



Однако в экстра-таймы "синие" сбавили обороны и позволили Виргилу Ван Дейку вырвать победу для "красных" со счетом 0:1.



После матча Почеттино заявил, что его команда должна продолжать верить, напомнив, что "Ливерпуль" тоже не с первой попытки выиграл трофей при Юргене Клоппе.



"Им (игрокам "Челси") нужно почувствовать эту боль. Им нужно почувствовать это соревнование".



"Мы играли за трофей и не получили его. Что ты такого можешь сказать, чтобы почувствовать себя лучше? Ничего. Им нужно почувствовать такого рода боль. Им нужно осознать, что нам еще предстоит проделать большую работу, что нам нужно делать вещи лучше, что нам нужно прибавить".



"Чтобы соперничать на этом уровне с командой, которая последние пять, шесть, семь лет претендовала на большие цели, нужно сперва попасть сюда, а затем почувствовать, что значит играть за большой трофей. Помню спустя три-четыре года (при Клоппе) "Ливерпуль" проиграл финал Лиги Чемпионов, они проиграли финал Лиги Европы, но они верили в свой проект".



"В последующие сезоны они становились сильнее, пока не получили то, что хотели. Это хороший пример, если мы хотим соперничать с командой вроде "Ливерпуля". Дело не в том, чтобы испытывать разочарование от того, что мы не завоевали трофей сегодня. Дело в том, чтобы получить пример того, что нам нужно продолжать верить", — цитирует Почеттино Evening Standard.