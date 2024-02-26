Ван Дейк: "Келлехер — голкипер мирового уровня"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отметил роль голкипера Кувина Келлехера в победе над "Челси" в финале Кубка Лиги.
В основное время воскресного финала на "Уэмбли" Келлехер совершил ряд выдающихся сейвов, которые позволили "Ливерпулю" перевести игру в экстра-таймы и там вырвать победу 0:1.
В этом матче "Ливерпуль" был лишен своего первого номера Алиссона из-за травмы, однако Ван Дейк не сомневался, что на Келлехера можно положиться.
"Награду лучшему игроку должен был получить он (а не сам Ван Дейк). Я, наверное, являюсь одним из его главных поклонников. Я всегда говорил, что он голкипер мирового уровня. Сегодня он снова проявил себя, и это приятно видеть".
"Он хороший парень, хороший голкипер, и это все, что нужно, в клубе вроде "Ливерпуля", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.
26.02.2024 08:00
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Отрадно видеть, как наш воспитанник достойно подменяет одного из лучших голкиперов мира и своими действиями умножает на ноль все опасные моменты игроков Челси, тем самым принося клубу кубок английской лиги. Кувин был абсолютно великолепен, а больше всего мне понравилось его спокойствие, которое он вселял всей линии обороны.
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