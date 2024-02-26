Ван Дейк: "Келлехер — голкипер мирового уровня"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отметил роль голкипера Кувина Келлехера в победе над "Челси" в финале Кубка Лиги.

В основное время воскресного финала на "Уэмбли" Келлехер совершил ряд выдающихся сейвов, которые позволили "Ливерпулю" перевести игру в экстра-таймы и там вырвать победу 0:1.



В этом матче "Ливерпуль" был лишен своего первого номера Алиссона из-за травмы, однако Ван Дейк не сомневался, что на Келлехера можно положиться.



"Награду лучшему игроку должен был получить он (а не сам Ван Дейк). Я, наверное, являюсь одним из его главных поклонников. Я всегда говорил, что он голкипер мирового уровня. Сегодня он снова проявил себя, и это приятно видеть".



"Он хороший парень, хороший голкипер, и это все, что нужно, в клубе вроде "Ливерпуля", — цитирует Ван Дейка Evening Standard.