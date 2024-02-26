Эндо вслед за Гравенберхом угодил в лазарет "Ливерпуля"
Полузащитник Райан Гравенберх оказался не единственной потерей "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги. Травму также получил опорник Ватару Эндо.
Напомним, Гравенберх был заменен еще в первом тайме воскресного матча против "Челси", пострадав в столкновении с Мойсесом Кайседо и покинув поле "Уэмбли" на носилках.
После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лишь сообщил, что Гравенберх избежал перелома лодыжки и мог повредить связки.
Победа 0:1 также оказалась омрачена для "красных" травмой Эндо, который сыграл все 120 минут, но после матча передвигался на костылях и в специальном защитном сапоге на левой ноге.
В понедельник оба игрока пройдут углубленное обследование, результаты которого Клопп сможет сообщить на своей пресс-конференции во вторник.
Таким образом, как отмечает Liverpool Echo, количество потерь "Ливерпуля" выросло уже до 13 игроков. Свой следующий матч "красные" проводят в среду — против "Саутгемптона" в Кубке Англии.
26.02.2024 07:00
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Е6ать-колотить. КНЯЗИ (((
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