Клопп: "Это легко может быть мой самый особенный трофей"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что едва выигранный Кубок Лиги легко может быть самым особенным трофеем в его карьере.

К воскресному финалу Кубка Лиги против "Челси" "Ливерпуль" подходил без 10 травмированных игроков. Это число выросло до 11, когда на 28-й минуте Райан Гравенберх покинул поле "Уэмбли" на носилках.



Клопп не только сыграл составом, насыщенным молодежью, но и назвал среди запасных шестерых выпускников академии "Ливерпуля" не старше 21 года. От этого победа 0:1 еще слаще для Юргена.



"Увиденное нами сегодня так исключительно. Мы можем больше никогда не увидеть этого снова, таких вещей не бывает в футболе. Оказывается, есть фраза "трофеи не выигрывают детьми", но я не знал этого".



"Это легко может быть самый особенный трофей, который я когда-либо выигрывал. Это абсолютно исключительно. Я бы хотел испытывать гордость чаще, но сегодня вечером это преобладающее ощущение — и то, что это может быть мой последний матч на "Уэмбли", здесь не при чем. Дело в том, какой вклад сделал каждый".



"Нужно видеть лица этих детей. Никто никогда не забудет эту историю — это так сложно. Если вы найдете такую же историю, когда игроки академии выходят против команды топ-уровня и все равно побеждают, то это будет сюрприз", — цитирует Клоппа Sky Sports.