Почеттино признался, игроки "Челси" надеялись на серию пенальти

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что его команда рассчитывала на серию пенальти в экстра-таймах финала Кубка Лиги против "Ливерпуля".

"Челси" очень мощно завершал основное время воскресного матча на "Уэмбли", едва не дожав своего соперника.



А когда пошли экстра-таймы, команды словно поменялись ролями. "Ливерпуль" забрал себе инициативу и на 118-й минуте с помощью гола Виргила Ван Дейка вырвал победу 0:1.



Почеттино объясняет такой контракт в игре "Челси" тем, что его подопечные устали и лишь надеялись дотянуть до 11-метровых, не продержавшись всего пару минут.



"Игроки начали терять свою энергию. Чилли (Чилуэлл) чувствовал себя очень, очень уставшим. Через пять минут после начала экстра-таймов, силы закончились у Галлахера, и нам пришлось его заменить".



"Возможно, команда чувствовала, что серия пенальти будет хорошим вариантом для нас. Мы приложили огромные усилия", — цитирует Почеттино talkSPORT.