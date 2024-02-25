Клопп: "Рефери не соответствовал уровню матча"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал судейство Криса Каваны после победы над "Челси" в финале Кубка Лиги (0:1).

Воскресный финал Кубка Лиги был отмечен двумя отменными голами, по одному у каждой из сторон, однако возмущение Клоппа вызвал другой эпизод.



Речь идет о жесткой игре Мойсеса Кайседо против полузащитника "Ливерпуля" Райана Гравенберха, который был унесен с поля "Уэмбли" на носилках.



При этом игрок "Челси" избежал какого-либо наказания за эту грубость, что никак не укладывается у Клоппа в голове.



"Это были две команды, который крайне упорно сражались, и был рефери, который не соответствовал уровню матча. Так уж вышло, прошу прощения. Знаю, из этого сделают историю, но разве это даже не фол? Он даже не свистнул фол".



"А затем четвертый рефери объясняет мне, почему они не могут показать карточку. Я уж не знаю, или это чересчур для этих парней, или это было слишком быстро для них, но ситуация была очевидна. Доктор подошел ко мне и сказал, что видел след от шипов на лодыжке. Это все, что нужно для карточки".



"Характер травмы? Надеюсь, это не так плохо. Они сделали рентген, и перелома нет, так что это связки или вроде того", — сообщил Клопп Sky Sports.



