Невилл: "Клопп — один из лучших тренеров, что когда-либо видела Премьер-Лига"

Юрген Клопп Эксперт Sky Sports Гари Невилл выступил с похвалой в адрес главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после финала Кубка Лиги.

Гол Виргила Ван Дейка на исходе второго экстра-тайма позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в противостоянии с "Челси" на "Уэмбли".

Этого успеха "Ливерпуль" достиг, несмотря на огромное количество травм, и столь вдохновенную игру в исполнении ослабленной команды Невилл объясняет персоной ее наставника.

"Особенные тренеры творят особенные вещи, и он один из лучших, что когда-либо видела Премьер-Лига. Монструозный тренер, который обладает командой из среднего веса или легкого веса, но команда которого бьет, как тяжеловес. Это благодаря ему", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль, Невилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1696

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. p0z1t1v3 25.02.2024 22:07 # p0z1t1v3
    Клопп- супер ТОП! Очень будет его не хватать в лиге.

    (ответить)

  2. hammersmith 25.02.2024 22:02 # hammersmith
    1000%

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: