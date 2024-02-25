Невилл: "Клопп — один из лучших тренеров, что когда-либо видела Премьер-Лига"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл выступил с похвалой в адрес главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после финала Кубка Лиги.
Гол Виргила Ван Дейка на исходе второго экстра-тайма позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в противостоянии с "Челси" на "Уэмбли".
Этого успеха "Ливерпуль" достиг, несмотря на огромное количество травм, и столь вдохновенную игру в исполнении ослабленной команды Невилл объясняет персоной ее наставника.
"Особенные тренеры творят особенные вещи, и он один из лучших, что когда-либо видела Премьер-Лига. Монструозный тренер, который обладает командой из среднего веса или легкого веса, но команда которого бьет, как тяжеловес. Это благодаря ему", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
25.02.2024 22:00
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Клопп- супер ТОП! Очень будет его не хватать в лиге.
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