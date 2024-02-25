"Вест Хэм" планирует купить другого защитника вместо Агерда
"Вест Хэм" будет готов крупно потратиться на центрального защитника грядущим летом, планируя избавиться от Найефа Агерда.
Агерд сыграл 19 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в последние месяцы к игре Найефа были большие вопросы.
После возвращения 27-летнего игрока сборной Марокко с Кубка Африки "Вест Хэм" пропустил аж 11 голов в трех матчах.
Как сообщает The Sun, теперь боссы "Вест Хэма" готовы продать Агерда. Прошлым летом Найефом интересовались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако оба гранда Премьер-Лиги едва ли вернутся за марокканцем.
"Вест Хэм" ожидает, что Агерд заинтересует клубы из других лиг, которые больше подходит для Найефа по своему стилю футбола.
А взамен "Вест Хэм" собирается купить другого центрального защитника. Нельзя исключать, что "молотобойцы" снова обратят свой взор на Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед".
25.02.2024 21:00
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