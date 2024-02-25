"Вест Хэм" планирует купить другого защитника вместо Агерда

Найеф Агерд "Вест Хэм" будет готов крупно потратиться на центрального защитника грядущим летом, планируя избавиться от Найефа Агерда.

Агерд сыграл 19 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в последние месяцы к игре Найефа были большие вопросы.

После возвращения 27-летнего игрока сборной Марокко с Кубка Африки "Вест Хэм" пропустил аж 11 голов в трех матчах.

Как сообщает The Sun, теперь боссы "Вест Хэма" готовы продать Агерда. Прошлым летом Найефом интересовались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", однако оба гранда Премьер-Лиги едва ли вернутся за марокканцем.

"Вест Хэм" ожидает, что Агерд заинтересует клубы из других лиг, которые больше подходит для Найефа по своему стилю футбола.

А взамен "Вест Хэм" собирается купить другого центрального защитника. Нельзя исключать, что "молотобойцы" снова обратят свой взор на Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед".


Метки Агерд, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 21:00

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