Ван Дейк принес "Ливерпулю" Кубок Лиги

Виргил Ван Дейк Гол Виргила Ван Дейка на исходе эктра-таймов обеспечил "Ливерпулю" победу в финале Кубка Лиги против "Челси".

Стартовый состав "синих" не изменился относительно ничейного матча против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.

В стартовый состав "красных" по сравнению с победой над "Лутоном" посреди недели были внедрены Ибраима Конате и Энди Робертсон, заменив Джарелла Куансу и Джо Гомеса. Доминик Собослаи, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес не попали даже в число запасных.

Чуть присмотревшись друг к другу, команды стали пристреливаться. Мало Гюсто и Алексис Макаллистер своими дальними ударами размяли голкиперов, а на 14-й минуте Джордже Петровичу пришлось по-настоящему напрячься, чтобы остановить выстрел Луиса Диаса из пределов штрафной.

"Челси" занял выжидательную позицию и на 21-й минуте получил возможность уколоть соперника. После удобного отскока Коул Палмер пробивал с границы вратарской, однако Кувин Келлехер просто спас "Ливерпуль".

В середине первого тайма "красные" потеряли с травмой Райана Гравенберха, который пострадал в столкновении с Мойсесом Кайседо и был унесен с поля "Уэмбли" на носилках.

На 32-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по правому краю и прострелил на Рахима Стерлинга, который поразил ворота, однако из-за обнаруженного VAR офсайда у сенегальца гол не был засчитан.

Отделавшись испугом, "Ливерпуль" восстановил контроль над игрой. Вскоре отличный момент имел Коди Гакпо, головой пробив в штангу.

Второй тайм обе команды начали довольно бодро. Энцо Фернандес пытался пробить пяткой с близкого расстояния, но неудачно. А Харви Эллиотт отметился ударом с отскоком от газона, заставив Петровича совершить хороший сейв.

На 60-й минуте Виргил Ван Дейк пробил головой из центра штрафной после подачи Робертсона со стандартного положения, но и этот гол был отменен — из-за офсайда у Ватару Эндо.

На 76-й минуте Галлахер имел отличную возможность вырвать победу для "Челси", но после прострела Палмера пробил в основание штанги.

Вскоре Галлахер еще дважды оказался на ударной позиции, но в первом случае не смог пробить Келлехера, а во втором не попал по воротам.

Не удалось пробить Келлехера и Палмеру с Нкунку. Натиск "Челси" в концовке не увенчался успехом, поэтому выяснение отношение перешло в экстра-таймы.

Первая 15-минутка преимущественно прошла в атаках "Ливерпуля". Свой момент имел Джейден Дэннс, но Петрович выловил мяч из под перекладины.

Во втором экстра-тайме "красные" продолжили наседать. Эллиотт нанес удар головой с острейшего угла, но Петрович забрал мяч и не позволил Дэннсу сыграть на добивании.

А когда казалось, что серия пенальти уже неизбежна, Ван Дейк взял и головой замкнул подачу углового Костасом Цимикасом — 0:1.

Команды оказались достойны друг друга, создав множество моментов. Отмененный гол Ван Дейка на 60-й минуте должен был стать тревожным звонком для "Челси", но "синие" не смогли сделать правильные выводы, и во второй раз Виргил не пощадил соперника.

"Челси" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:0) после экстра-таймов

Гол: Ван Дейк 118.

"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Чалоба 113), Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер (Мадуэке 97), Стерлинг (Нкунку 67), Джексон (Мудрик 90).

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Кларк 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 87), Эндо, Макаллистер (Макконнелл 87), Гравенберх (Гомес 28), Эллиотт, Гакпо (Дэннс 87), Диас.

Предупреждения: Чилуэлл, Палмер — Брэдли, Конате, Макаллистер, Гомес, Макконнелл.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 20:45

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Последние комментарии:




  1. gary47 25.02.2024 21:42 # gary47
    Ливерпуль красавцы! Клопп монстр! В общем, всех Красных с победой!

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  2. skydreams 25.02.2024 21:41 # skydreams
    нах нам ваш КАЛ не нужен. ешьте это сами!!! ещё в еврокубки не попали чтобы в ФФП вписаться.

    БИЗНЕСКАРСИ!!!

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  3. steveg8 25.02.2024 21:40 # steveg8
    Ухахахах, пенсовское зарево))

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  4. hammersmith 25.02.2024 21:40 # hammersmith
    основной состав ДОЛБОЕБСИ ЛОНДОН за 1,5 миллиарда жадно остосал у 3 состава Ливерпуля, команды 14-летних пацанов из академии. Просто ПОСМЕШИЩСИ

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  5. hachidlo 25.02.2024 21:38 # hachidlo
    "В честь последней победы Ливерпуля в истории клуба, владельцы и персонал клуба организуют лгбт-парад" - пресс-служба ФК Ливерпуль.

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  6. xoce-moyp 25.02.2024 21:38 # xoce-moyp
    Главный тренер Маурисио Почеттино уже вынес вердикт. Наставник полагает, что у игрока недостаточно интеллекта для выступлений на столь высоком уровне. Логично его продать. Помощники Почеттино делают акцент на том, что у Мудрика нет мастерства, чтобы играть в пас и реализовывать моменты в АПЛ.

    Так он хохол! Что вы ещё от него хотите. Ахахахаах

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  7. sausage 25.02.2024 21:37 # sausage
    Смотрю только три пенса отписалось: у одного истерика, другой давно свихнулся, а третий, как был долбоёбом, так и остался. Кто хочет, может разгадать ребус, кто из них кто.

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  8. xoce-moyp 25.02.2024 21:34 # xoce-moyp
    «Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» 9 матчей – с марта 2021 года

    Блть, а чего адепты этой помойки ещё кукарекают в сторону фанатов ЛФК?

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  9. liverpool888 25.02.2024 21:34 # liverpool888
    &#128172;Гари Невилл:

    «Дети Клоппа обыграли миллиардный состав неудачников».

    Лучше не скажешь!
    От того победа слаще, что она досталась вопреки всему. Радостно за молодежь, которая не спасовала и помогла выковать победу!
    С победой, красная армия! You'll never walk alone!

    (ответить)

  10. marsimonyan-lfc 25.02.2024 21:34 # marsimonyan-lfc
    Самый ор,что синие бомжары практически наверняка сольют Галлахера,одного из немногих топарей в их болоте,лишь бы получить 40+ лямов и не отсосать за нарушения ффп. Можно в Ливерпуль забрать топарика летом,а черножопси пусть остаётся с членцо и хуйседо ,за которых было заплачено 250 мультов и из-за трансферов которых,владельцы как раз и ищут так отчаянно покупателей на Галлахера,лол. В натуре цирк уродов,петушастерка правду сказал.

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  11. hammersmith 25.02.2024 21:33 # hammersmith
    как же пенсам ебальники обвафлили это пиздец, но этим лохам уже давно не привыкать.

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  12. skydreams 25.02.2024 21:32 # skydreams
    колбасники хватит совокупляться и так на душе хуёво...

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  13. hammersmith 25.02.2024 21:32 # hammersmith
    ПРОСТО ЛИВЕРПУЛЬ ПРОСТО ЛУЧШИЕ В МИРЕ!!
    чепуха парашси по классике попущены.

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  14. steveg8 25.02.2024 21:31 # steveg8
    Обоссали пенсов, а горит хуйло квадратное. Он что, за компанию со всеми вонючими бомжами бомбит?

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  15. quavo 25.02.2024 21:29 # quavo
    Норм челсидоры лососнули, абсолютно нулевая лондонская помойка

    (ответить)

  16. dragon 25.02.2024 21:28 # dragon
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  17. dexter 25.02.2024 21:27 # dexter
    Walk On!
    https://www.youtube.com/watch?v=DD2m_iqD7dI

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  18. raka-eve 25.02.2024 21:23 # raka-eve
    Гравенбех без перелома обошелся?

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  19. b84 25.02.2024 21:23 # b84
    бляяя как же я горжусь что 20 лет назад выбрал именно Ливерпуль

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  20. girasimus 25.02.2024 21:21 # girasimus
    Так то пенсы молодцы, хоть иногда жуют концы. Хорошо игрли, хоть дали урок нашим пацанам.

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