Ван Дейк принес "Ливерпулю" Кубок Лиги

Гол Виргила Ван Дейка на исходе эктра-таймов обеспечил "Ливерпулю" победу в финале Кубка Лиги против "Челси".

Стартовый состав "синих" не изменился относительно ничейного матча против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.



В стартовый состав "красных" по сравнению с победой над "Лутоном" посреди недели были внедрены Ибраима Конате и Энди Робертсон, заменив Джарелла Куансу и Джо Гомеса. Доминик Собослаи, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес не попали даже в число запасных.



Чуть присмотревшись друг к другу, команды стали пристреливаться. Мало Гюсто и Алексис Макаллистер своими дальними ударами размяли голкиперов, а на 14-й минуте Джордже Петровичу пришлось по-настоящему напрячься, чтобы остановить выстрел Луиса Диаса из пределов штрафной.



"Челси" занял выжидательную позицию и на 21-й минуте получил возможность уколоть соперника. После удобного отскока Коул Палмер пробивал с границы вратарской, однако Кувин Келлехер просто спас "Ливерпуль".



В середине первого тайма "красные" потеряли с травмой Райана Гравенберха, который пострадал в столкновении с Мойсесом Кайседо и был унесен с поля "Уэмбли" на носилках.



На 32-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по правому краю и прострелил на Рахима Стерлинга, который поразил ворота, однако из-за обнаруженного VAR офсайда у сенегальца гол не был засчитан.



Отделавшись испугом, "Ливерпуль" восстановил контроль над игрой. Вскоре отличный момент имел Коди Гакпо, головой пробив в штангу.



Второй тайм обе команды начали довольно бодро. Энцо Фернандес пытался пробить пяткой с близкого расстояния, но неудачно. А Харви Эллиотт отметился ударом с отскоком от газона, заставив Петровича совершить хороший сейв.



На 60-й минуте Виргил Ван Дейк пробил головой из центра штрафной после подачи Робертсона со стандартного положения, но и этот гол был отменен — из-за офсайда у Ватару Эндо.



На 76-й минуте Галлахер имел отличную возможность вырвать победу для "Челси", но после прострела Палмера пробил в основание штанги.



Вскоре Галлахер еще дважды оказался на ударной позиции, но в первом случае не смог пробить Келлехера, а во втором не попал по воротам.



Не удалось пробить Келлехера и Палмеру с Нкунку. Натиск "Челси" в концовке не увенчался успехом, поэтому выяснение отношение перешло в экстра-таймы.



Первая 15-минутка преимущественно прошла в атаках "Ливерпуля". Свой момент имел Джейден Дэннс, но Петрович выловил мяч из под перекладины.



Во втором экстра-тайме "красные" продолжили наседать. Эллиотт нанес удар головой с острейшего угла, но Петрович забрал мяч и не позволил Дэннсу сыграть на добивании.



А когда казалось, что серия пенальти уже неизбежна, Ван Дейк взял и головой замкнул подачу углового Костасом Цимикасом — 0:1.



Команды оказались достойны друг друга, создав множество моментов. Отмененный гол Ван Дейка на 60-й минуте должен был стать тревожным звонком для "Челси", но "синие" не смогли сделать правильные выводы, и во второй раз Виргил не пощадил соперника.



"Челси" — "Ливерпуль" — 0:1 (0:0) после экстра-таймов



Гол: Ван Дейк 118.



"Челси": Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Чалоба 113), Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер (Мадуэке 97), Стерлинг (Нкунку 67), Джексон (Мудрик 90).



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Кларк 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 87), Эндо, Макаллистер (Макконнелл 87), Гравенберх (Гомес 28), Эллиотт, Гакпо (Дэннс 87), Диас.



Предупреждения: Чилуэлл, Палмер — Брэдли, Конате, Макаллистер, Гомес, Макконнелл.