Тен Хаг объяснил, почему Антони сыграл так мало против "Фулхэма"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему дал так мало игрового времени своему любимчику Антони против "Фулхэма".

Именно по инициативе Тен Хага "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса" летом 2022, однако игрок сборной Бразилии совершенно не блещет в этом сезоне.



Накануне, в свой 24-й День рождения, Антони вышел на замену на девятой компенсированной минуте и успел коснуться мяча только один раз, прежде чем прозвучал финальный свисток.



После поражения со счетом 1:2 Тен Хаг объяснил, что у него достаточно правых вингеров, а Антони нужно упорнее работать на тренировках, чтобы больше играть.



"Его физическая форма здесь не при чем. Он здоров, но у нас много вариантов на правом краю, тогда как на других позициях нам не хватает игроков из-за травм".



"Что касается игровой формы Антони, то все мы ее видели, и он должен прибавить. Я убеждаюсь насчет этого по тренировкам. Кроме того, Омари (Форсон), Амад Диалло и Гарначо заслуживают играть", — цитирует Тен Хага talkSPORT.