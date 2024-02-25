Рефери обратился к VAR, чтобы проверить стычку двух игроков "Шеффилд Юнайтед"

Даррен Бонд В матче Премьер-Лиги между "Вулверхэмптоном" и "Шеффилд Юнайтед" потребовалось вмешательство VAR, чтобы разобраться в стычке двух партнеров по команде.

Сегодня "Шеффилд Юнайтед" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона", не сумев ответить на гол Пабло Сарабия на 30-й минуте.

Вскоре после гола Сарабия, когда Педру Нету едва не удвоил преимущество "волков", игроки "клинков" Винисиус Соуза и Джек Робинсон принялись выяснять отношения, толкнув друг друга.

Рефери Даррен Бонд разнял поссорившихся товарищей, после чего обратился к VAR на предмет красной карточки — или двух.

У Бонда не было промежуточной опции воспользоваться желтой карточкой, потому что он не видел инцидента своими глазами. Поэтому Даррен решил не усугублять положение уступающей стороны и ограничился устным внушением.

Добавим, после этого поражения "Шеффилд Юнайтед" укрепился на самом дне в Премьер-Лиге, меньше всех в дивизионе забив и больше всех пропустив.


Метки VAR, Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 19:00

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