"Юнайтед" планирует минимум три приобретения на лето

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить минимум три приобретения в летнее трансферное окно.

Как уже сказал совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф, "красные дьяволы" по-прежнему ограничены в своих возможностях на трансферном рынке из-за правил финансового фейр-плей.



А если "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон, трансферный бюджет "дьяволов" на лето сократится еще сильнее.



Несмотря на это, "Юнайтед" планирует укрепить наиболее проблемные позиции, перечень которых уже был утвержден Рэтклиффом и его людьми. Искать правильных игроков под эти позиции с учетом бюджета будет новый спортивный директор, в процессе назначения которого сэр Джим сейчас находится.



Как сообщает The Telegraph, прежде всего "Юнайтед" планирует пригласить центрального защитника, правого защитника и центрального нападающего.



Также "Юнайтед" может выйти на рынок для приглашения полузащитника, если найдет покупателя на Каземиро, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.