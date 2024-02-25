"Юнайтед" планирует минимум три приобретения на лето

Сэр Джим Рэтклифф "Манчестер Юнайтед" планирует совершить минимум три приобретения в летнее трансферное окно.

Как уже сказал совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф, "красные дьяволы" по-прежнему ограничены в своих возможностях на трансферном рынке из-за правил финансового фейр-плей.

А если "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон, трансферный бюджет "дьяволов" на лето сократится еще сильнее.

Несмотря на это, "Юнайтед" планирует укрепить наиболее проблемные позиции, перечень которых уже был утвержден Рэтклиффом и его людьми. Искать правильных игроков под эти позиции с учетом бюджета будет новый спортивный директор, в процессе назначения которого сэр Джим сейчас находится.

Как сообщает The Telegraph, прежде всего "Юнайтед" планирует пригласить центрального защитника, правого защитника и центрального нападающего.

Также "Юнайтед" может выйти на рынок для приглашения полузащитника, если найдет покупателя на Каземиро, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 18:00

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  1. quavo 25.02.2024 18:33 # quavo
    Пз не нужен. Сильву, палинью, леао. На сдачу топарика из бенфики в центр + гринвуда вернуть.

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