Магуайр жалеет, что не сорвал победный гол "Фулхэма" ценой удаления

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что ему стоило предотвратить победный гол "Фулхэма" ценой своего удаления.

Победный гол в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Фулхэм" забил уже в компенсированное время, когда Алекс Ивоби отличился с передачи Адамы Траоре.



У Магуайра была возможность остановить прорыв Траоре с помощью фола, и Харри жалеет, что ей не воспользовался, несмотря на то, что на тот момент у него уже была одна желтая карточка.



"Я сам был на желтой карточке. Если оглядываться назад, мне, возможно, стоило просто повалить его, но тогда бы я пропустил матч на следующей неделе. Теперь легко говорить. Мы можем сказать, что должны были играть осторожнее, что мы были слишком наивны. Мы можем оглянуться назад и оценить те области, в которых можем прибавить, но в целом, если анализировать 90 с лишним минут, мы сделали недостаточно для победы в матче".



"Думаю, мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. Все парни стремились вперед, сражались и делали все возможное, чтобы отыграться. Мы всецело заслужили ответный гол".



"Затем мы продолжили стараться. Мы давили изо всех сил, инициатива была на нашей стороне, мы верили, что можем одержать победу. Возможно, в концовке мы слишком много тел бросили вперед, оставив середину поля открытой, и мы были наказаны убийственной контратакой", — цитирует Магуайра Daily Mirror.



Добавим, свой "горчичник" Магуайр получил в первом тайме за грубую игру против Саши Лукича. Многие болельщики считают, что Харри повезло избежать удаления.



