Артета: "Жоржиньо — игрок мирового уровня"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его полузащитник Жоржиньо является игроком мирового уровня.

Накануне "Арсенал" в доминирующей манере переиграл "Ньюкасл" со счетом 4:1, продолжив борьбу за титул Премьер-Лиги.



В этом матче Артета оказал доверие Жоржиньо, который не всегда попадает в стартовый состав "Арсенала", и 32-летний итальянец сполна воспользовался своим шансом, выступив дирижером игры "канониров".



"Он игрок топ-уровня, особенно когда соперники обладают определенными повадками или используют определенное построение. Учитывая то, как я вижу игру, он будет иметь большое влияние, но я думаю, это обязательная вещь на этом уровне. Нужно отдать ему должное, потому что он не играет регулярно, но сегодня он снова был великолепен".



"Он определенно соответствует мировому уровню, но я думаю, сегодня мы сыграли выдающимся образом и снова задрали планку. "Ньюкасл" — команда топ-уровня, они хорошо натренированы, и сделать то, что мы сделали сегодня, заставляя их страдать, очень сложно. Поэтому парни заслуживают похвалы", — цитирует Артету Daily Mirror.