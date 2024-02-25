"Бавария" готова сделать Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в мире
Надеясь опередить "Ливерпуль", "Бавария" готова сделать Хаби Алонсо из "Байера" самым высокооплачиваемым тренером в мире.
"Ливерпуль" рассматривает Алонсо в качестве своей цели номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, но точно так же "Бавария" видит в Хаби идеальную замену для Томаса Тухеля.
Если верить немецкой прессе, "Ливерпуль" и "Бавария" уже установили контакт с Алонсо, но в данный момент 42-летний испанец всецело сосредоточен на успешном завершении сезона с "Байером".
По информации Daily Mirror, "Бавария" собирается продемонстрировать свое желание заполучить Алонсо с помощью роскошного предложения. Клуб из Мюнхена готов увеличить текущую зарплату Хаби в четыре раза — до 20 миллионов фунтов в год.
Такого рода зарплата сделала бы Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в мире, поставив Хаби в один ряд с Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити".
При этом Клопп, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона, получает 15 млн. фунтов в год.
25.02.2024 15:00
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