Колуилл не боится носить номер Терри

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл заявил, что не боится носить номер легенды клуба Джона Терри.

Вернувшись в родной "Челси" после сезона аренды в "Брайтоне" прошлым летом, Колуилл получил 26-й игровой номер и место в стартовом составе "синих".

Примечательно, что прошлым летом в "Челси" вернулся и сам Терри, приступив к работе в академии "синих". Однако Колуилл не испытывает никакого давления и не собирается копировать легенду.

"Это важный номер для фанатов "Челси", для Джей-Ти, но я обладаю уверенностью в то, что могу быть самостоятельной личностью. Когда берешь этот номер, важно не увлекаться его присутствием на твоей футболке. Но я пришел сюда играть, чтобы быть собой, а не Джоном Терри, потому что ты никогда не сможешь заменить легенду, которой он был".

"Для персонала и игроков очень важно, что мы всегда видим его в столовой. Когда я рос и видел его в "Челси", то всегда думал: "А вот капитан". У него до сих пор есть эта аура. Я могу столь многому у него научиться просто из обычного разговора".

"У нас молодая команда. Если я смогу позаимствовать у него эти лидерские навыки, добавив свои качества, тогда я смогу быть гораздо полезнее. Мне нужно поговорить с ним", — цитирует Колуилла Daily Mail.


Метки Колуилл, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. marsimonyan-lfc 25.02.2024 14:00 # marsimonyan-lfc
    Жопа воспитанника бесплатно греет каждый унитаз на разваливающейся помойке - стемфарт бич, что позволяет синим бомжам экономить на электроэнергии,респект. Но от банкротства это их всеравно не спасёт. Боули делает с членсами то же,что и Бартомеу делал с Барсой.

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  2. ben-arfa 25.02.2024 13:30 # ben-arfa
    Твое счастье что Челси может позволить себе унитазы с подогревом сидений

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