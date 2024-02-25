Колуилл не боится носить номер Терри

Защитник "Челси" Леви Колуилл заявил, что не боится носить номер легенды клуба Джона Терри.

Вернувшись в родной "Челси" после сезона аренды в "Брайтоне" прошлым летом, Колуилл получил 26-й игровой номер и место в стартовом составе "синих".



Примечательно, что прошлым летом в "Челси" вернулся и сам Терри, приступив к работе в академии "синих". Однако Колуилл не испытывает никакого давления и не собирается копировать легенду.



"Это важный номер для фанатов "Челси", для Джей-Ти, но я обладаю уверенностью в то, что могу быть самостоятельной личностью. Когда берешь этот номер, важно не увлекаться его присутствием на твоей футболке. Но я пришел сюда играть, чтобы быть собой, а не Джоном Терри, потому что ты никогда не сможешь заменить легенду, которой он был".



"Для персонала и игроков очень важно, что мы всегда видим его в столовой. Когда я рос и видел его в "Челси", то всегда думал: "А вот капитан". У него до сих пор есть эта аура. Я могу столь многому у него научиться просто из обычного разговора".



"У нас молодая команда. Если я смогу позаимствовать у него эти лидерские навыки, добавив свои качества, тогда я смогу быть гораздо полезнее. Мне нужно поговорить с ним", — цитирует Колуилла Daily Mail.