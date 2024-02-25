Ходжсон не собирается на пенсию

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон хочет вернуться к работе.

В прошлый уикенд Ходжсон освободил тренерский мостик "Пэлас", и спустя считанные дни "орлы" назначили Оливера Гласнера на место Роя.



Как утверждает The Sun, эта отставка отнюдь не означает, что Ходжсон, которому грядущим летом исполнится 77 лет, уходит на пенсию.



Ходжсон планирует остаться в футболе — пускай не в качестве тренера, но в качестве консультанта. Рой открыт к предложениям, в том числе со стороны зарубежных клубов.



Старейший тренер в истории Премьер-Лиги уже имеет опыт работы за рубежом — например, в Швеции и Италии. Рой по-прежнему обладает сильной репутацией в футболе и, как ожидается, не будет испытывать недостатка предложений.