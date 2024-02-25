Рэтклифф хочет пригласить Баркли в "Юнайтед"

Росс Баркли Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет пригласить на "Олд Траффорд" полузащитника "Лутона" Росс Баркли.

Уже списанный многими в утиль Баркли присоединился к "Лутону" в качестве свободного агента прошлым летом, сезон 2022/23 отыграв за принадлежащую Рэтклиффу "Ниццу".

С тех пор 30-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Роба Эдвардса, которая ведет отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

По информации The Sun, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэйв Брейлсфорд являются огромными поклонниками таланта Баркли и считают, что Росс мог бы пригодиться "Юнайтед".

Новые боссы "Юнайтед" рассматривают 30-летнего англичанина в качестве замены для Каземиро, который превратился в обузу для клуба со своей огромной зарплатой.

Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" стал бы весьма дешевым вариантом по укреплению полузащиты "Юнайтед", которая, помимо Каземиро, может потерять и Софьяна Амрабата, который едва ли будет выкуплен после сезона аренды.

Добавим, Баркли забил три гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги.


Метки Баркли, Лутон, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. metkii 25.02.2024 12:02 # metkii
    Началось)))))

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  2. kapitoxa 25.02.2024 11:33 # kapitoxa
    нормально зайдет, показывают футбольному миру, что хватит им затухших звезд по оверпрайсу брать, как сигнал новой трансферной политики - норм

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  3. gary47 25.02.2024 11:27 # gary47
    Вряд ли он потянет основу в серьезном клубе. И в лучшие годы играл с перепадами, а сейчас так тем более... Пусть переходит: скорее всего будет лавку полировать.

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  4. ganinilyha 25.02.2024 11:06 # ganinilyha
    Даже в клубе, где надо в соло тащить смог сделать всего 3+3.. его Челси уже 5 лет назад списал. Монке ничему не учатся.

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