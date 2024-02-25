Рэтклифф хочет пригласить Баркли в "Юнайтед"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет пригласить на "Олд Траффорд" полузащитника "Лутона" Росс Баркли.

Уже списанный многими в утиль Баркли присоединился к "Лутону" в качестве свободного агента прошлым летом, сезон 2022/23 отыграв за принадлежащую Рэтклиффу "Ниццу".



С тех пор 30-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Роба Эдвардса, которая ведет отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



По информации The Sun, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэйв Брейлсфорд являются огромными поклонниками таланта Баркли и считают, что Росс мог бы пригодиться "Юнайтед".



Новые боссы "Юнайтед" рассматривают 30-летнего англичанина в качестве замены для Каземиро, который превратился в обузу для клуба со своей огромной зарплатой.



Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" стал бы весьма дешевым вариантом по укреплению полузащиты "Юнайтед", которая, помимо Каземиро, может потерять и Софьяна Амрабата, который едва ли будет выкуплен после сезона аренды.



Добавим, Баркли забил три гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги.