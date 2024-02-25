Рэтклифф хочет пригласить Баркли в "Юнайтед"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет пригласить на "Олд Траффорд" полузащитника "Лутона" Росс Баркли.
Уже списанный многими в утиль Баркли присоединился к "Лутону" в качестве свободного агента прошлым летом, сезон 2022/23 отыграв за принадлежащую Рэтклиффу "Ниццу".
С тех пор 30-летний англичанин утвердился ключевым игроком команды Роба Эдвардса, которая ведет отчаянную борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
По информации The Sun, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэйв Брейлсфорд являются огромными поклонниками таланта Баркли и считают, что Росс мог бы пригодиться "Юнайтед".
Новые боссы "Юнайтед" рассматривают 30-летнего англичанина в качестве замены для Каземиро, который превратился в обузу для клуба со своей огромной зарплатой.
Экс-игрок "Челси" и "Эвертона" стал бы весьма дешевым вариантом по укреплению полузащиты "Юнайтед", которая, помимо Каземиро, может потерять и Софьяна Амрабата, который едва ли будет выкуплен после сезона аренды.
Добавим, Баркли забил три гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
25.02.2024 11:00
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Началось)))))
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нормально зайдет, показывают футбольному миру, что хватит им затухших звезд по оверпрайсу брать, как сигнал новой трансферной политики - норм
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Вряд ли он потянет основу в серьезном клубе. И в лучшие годы играл с перепадами, а сейчас так тем более... Пусть переходит: скорее всего будет лавку полировать.
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Даже в клубе, где надо в соло тащить смог сделать всего 3+3.. его Челси уже 5 лет назад списал. Монке ничему не учатся.
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