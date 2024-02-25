"Сити" готов предложить новый контракт Эдерсону

"Манчестер Сити" готов начать переговоры со своим голкипером Эдерсоном.

Эдерсон является первым номером "Сити" после своего перехода из "Бенфики" за 35 миллионов фунтов в 2017 году, все это время демонстрируя стабильно высокий уровень игры.



Сейчас у Эдерсона остается еще два полных года по контракту, однако "горожане" очень дорожат своим стражем ворот и хотят продлить сотрудничество.



HITC ожидает, что переговоры о новом контракте начнутся в ближайшее время. На "Этихад" надеются заключить сделку с бразильцем до старта сезона 2024/25.



За свои шесть с половиной лет в "Сити" Эдерсон выиграл каждый доступный трофей, сыграв важную роль в завоевании требла в прошлом сезоне.