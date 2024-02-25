Артета доволен аппетитом "Арсенала" к голам

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил аппетит к голам у своей команды после победы 4:1 над "Ньюкаслом".

Обидным образом проиграв "Порту" в Лиге Чемпионов в минувшую среду (1:0), в субботу "Арсенал" сполна реабилитировался в глазах своих болельщиков.



"Арсенал" четырежды огорчил "Ньюкасл", включая два раза после угловых, которыми в лондонском клубе заведует специалист по стандартам Николя Жове. Артета остался доволен тем, что "канониры" стремились забить еще и еще.



"Есть ли в контракте Жове бонус за голы? Это вопрос для владельца! Мы забиваем голы разными способами. Нам нужно продолжать делать это".



"Это была замечательная игра. Темп, самоотдача, агрессия — мы были вознаграждены. Мы не можем плакаться из-за предыдущего результата. Мы показали, как сильно хотим победить. Мы снова идем вперед".



"Здесь нет секрета. Мы забиваем голы разными способами. Когда мы забили один, мы хотим пойти за вторым, третьим, четвертым. Сегодня мы могли забить гораздо больше", — цитирует Артету Daily Mail.