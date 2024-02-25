Нагельсманн стал еще одной альтернативой Алонсо для "Ливерпуля"

"Ливерпуль" определил вторую альтернативу Хаби Алонсо из "Байера" в лице главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает Алонсо в качестве своего фаворита на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Энфилд" в конце сезона.



Однако Алонсо интересуются некоторые другие топ-клубы Европы, включая "Баварию", вдобавок нет гарантий, что Хаби вообще покинет Леверкузен грядущим летом.



Ранее на этой неделе появилась информация, что у "Ливерпуля" есть запасной вариант в лице главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. По информации The Telegraph, второй альтернативой Алонсо для "красных" выступает Нагельсманн.



Контракт Аморима со "Спортингом" действителен еще два года, поэтому "Ливерпулю" пришлось бы потратиться на компенсацию для приглашения 39-летнего португальца.



В то же время контракт Нагельсманна с Немецкой федерацией футбола истекает после Евро-2024, но приступить к работе 39-летний немец смог бы только после международного турнира.



В данный момент "Ливерпуль" сосредоточен на приглашении спортивного директора. Когда это случится, "красные" вплотную займутся выбором нового наставника.