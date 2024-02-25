Гвардиола: "Игроки "Сити" — суперлюди"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своих игроков "суперлюдьми" после победы 0:1 над "Борнмутом".

В субботу "Сити" оформил свою восьмую победу в девяти последних матчах Премьер-Лиги благодаря единственному голу Фила Фодена.



При этом "Сити" играл посреди недели против "Брентфорда", и Гвардиола восхищается тем, как его команде удается демонстрировать футбол стабильно высокого уровня.



"Я восхищаюсь своими игроками, они — суперлюди. Они так хороши. Вот уже много лет мы играем каждые три дня. "Борнмут" имел семь дней на подготовку, у нас времени всегда меньше".



"Мы требуем слишком много от своих игроков, но они реагируют. Знаю, люди говорят: "Они зарабатывают много денег". Но такой график — это чересчур. Честно".



"Но бизнес обязывает нас стараться снова и снова, и меня удивляет каждый раз, как мы остаемся на этом уровне. Они обладают невероятным характером и являются такими бойцами — даже когда они устали, они готовы напрячься еще".



"Наши фанаты должны так гордиться этими парнями", — цитирует Гвардиолу BBC.