Анонс финала Кубка Лиги

В воскресенье, 25 февраля, "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги.

Для обеих команд Кубок Лиги имеет огромное значение. "Челси" все еще находится в поисках своего первого трофея при новых владельцах, а "Ливерпуль" провожает Юргена Клоппа и не хочет прощаться с пустыми руками.



На пути к финалу "синие" одолели "Уимблдон", "Брайтон", "Блэкберн", "Ньюкасл" и "Мидлсбро", тогда как "красные" превзошли "Лестер", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Фулхэм".



Только в конце января "Ливерпуль" принимал "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Тогда "красные" убедительно доказали свое превосходство, одержав победу 4:1, поэтому "синие" могут чувствовать, что за ними должок.



- Прежде "Челси" и "Ливерпуль" дважды встречались в финале Кубка Лиги (в 2005 и 2022 годах), одержав по одной победе.



- В целом "Челси" имеет превосходство над "Ливерпулем" в личных встречах в Кубке Лиги — четыре победы из семи возможных.



- "Челси" проиграл все пять предыдущих внутренних кубковых финала — Кубка Англии в 2020, 2021 и 2022 годах и Кубка Лиги в 2019 и 2022.



- Для "Ливерпуля" это будет 14-й финал Кубка Лиги, что является рекордом. Также "красные" являются рекордсменами соревнования по количеству завоеванных трофеев (9).



- "Ливерпуль" пропускал ровно по одному голу во всех пяти матчах в этом розыгрыше Кубка Лиги.



Защитник "Челси" Тиаго Силва имеет шансы вернуться вовремя после травмы. Рис Джеймс, Бенуа Бадиашиле, Весле Фофана, Марк Кукурелья, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву и Кэрни Чуквуэмека остаются в лазарете.



"Ливерпуль" надеется на выздоровление Доминика Собослаи, Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. Алиссон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Тиаго Алькантара, Кертис Джонс, Стефан Байчетич и Диогу Жота точно не сыграют.



Кубок Лиги. Финал

"Челси" — "Ливерпуль"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз