"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"

Букайо Сака "Арсенал" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, сокрушив "Ньюкасл" со счетом 4:1.

По сравнению с выездом к "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "канониров" произошло единственное изменение. Это Жоржиньо появился вместо Леандро Троссарда.

Впервые с финала Кубка Лиги прошлого сезона на воротах у "сорок" оказался Лорис Кариус, заменив Мартина Дубравку. Тино Ливраменто и Александер Исак вышли вместо Дэна Берна и Харви Барнса.

"Арсенал" начал матч в доминирующей манере, и уже на 18-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Габриэль Магальяэс сыграл на опережение, пробив головой после подачи углового. Кариус отразил этот удар, а Свен Ботман, пытаясь вынести мяч с линии ворот, совершил автогол — 1:0.

Не успев перевести дух, гости пропустили второй раз. Жоржиньо забросил мяч в штрафную, Габриэль Мартинелли от лицевой линии сделал передачу на границу вратарской, а Кай Хаверц пробил в касание — 2:0.

В остатке тайма "канониры" создали еще несколько моментов, включая отраженный Кариусом удар Букайо Сака в ближний угол ворот.

А вот "сороки" за весь первый тайм не нанесли ни одного удара, даже неточного, совершив только одно касание в чужой штрафной. Еще в одном случае Мигель Альмирон выскочил один на один с Давидом Райей, но угодил в офсайд.

Во втором тайме атакующая игра у "Арсенала" внезапно разладилась, а вот "Ньюкасл", напротив, стал активно ходить вперед.

Отсутствие моментов не помешало хозяевам сделать счет разгромным на 65-й минуте. Букайо Сака обыграл на правом краю штрафной Ливраменто, после чего расстрелял ворота — 3:0.

Спустя четыре минуты отличился даже Якуб Кивер, скинув мяч головой в ворота после подачи Декланом Райсом углового — 4:0.

Последнее слово в матче осталось за гостями. На 84-й минуте Джо Уиллок головой поразил ворота своей бывшей команды после прострела Берна с левого фланга — 4:1.

"Арсенал" блестяще отреагировал на обидное поражение от "Порту" в Лиге Чемпионов. Большую часть матча игра была односторонней. Обескровленный "Ньюкасл" выглядел просто жалко в первом тайме.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2024 00:55

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Последние комментарии:




  1. reddebil 25.02.2024 01:49 # reddebil
    Виталя сгорел)

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  2. bembo 25.02.2024 01:25 # bembo
    Арсенал чемпион гунерастских сердец!

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  3. alexomck 25.02.2024 01:17 # alexomck
    Могут второй год подряд чемпионат Лондона выиграть.

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  4. nightmare- 25.02.2024 01:06 # nightmare-
    25.02.2024 00:11 #
    takernotagiver

    Не гори. Ты влез не в свой спор на той ветке с твоим неуместным замечанием. Так что получай)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106034/?c=1

    что за болезнь? у пациента синдром бембодауна?
    «получай», человек на полном серьезе это пишет.

    замечание уместное, кстати, тебя вечно разносит по всей ветке от подколов в строну Арсенала.

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  5. brown-ale 25.02.2024 01:03 # brown-ale
    Хау свое дело сделал, Хау может уходить. Пора приглашать Маура.

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  6. redwhitegun 25.02.2024 01:02 # redwhitegun
    Деклассировали выскочек. Какой же кайф наблюдать за такой игрой) Жаль только что пропустили, но и тот от воспитанника....

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  7. charmk 25.02.2024 01:02 # charmk
    Кариус <3

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  8. ivan-tns 25.02.2024 01:01 # ivan-tns
    Норм Арсенал разошелся. Чемпионами хотят быть чтоле?

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  9. bembo 25.02.2024 00:59 # bembo
    А пусичка то дырявая ахахааа

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  10. takernotagiver 25.02.2024 00:59 # takernotagiver
    Развалинами Ньюкасла доволен. Артета злопамятен

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