"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"

"Арсенал" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, сокрушив "Ньюкасл" со счетом 4:1.

По сравнению с выездом к "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "канониров" произошло единственное изменение. Это Жоржиньо появился вместо Леандро Троссарда.



Впервые с финала Кубка Лиги прошлого сезона на воротах у "сорок" оказался Лорис Кариус, заменив Мартина Дубравку. Тино Ливраменто и Александер Исак вышли вместо Дэна Берна и Харви Барнса.



"Арсенал" начал матч в доминирующей манере, и уже на 18-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Габриэль Магальяэс сыграл на опережение, пробив головой после подачи углового. Кариус отразил этот удар, а Свен Ботман, пытаясь вынести мяч с линии ворот, совершил автогол — 1:0.



Не успев перевести дух, гости пропустили второй раз. Жоржиньо забросил мяч в штрафную, Габриэль Мартинелли от лицевой линии сделал передачу на границу вратарской, а Кай Хаверц пробил в касание — 2:0.



В остатке тайма "канониры" создали еще несколько моментов, включая отраженный Кариусом удар Букайо Сака в ближний угол ворот.



А вот "сороки" за весь первый тайм не нанесли ни одного удара, даже неточного, совершив только одно касание в чужой штрафной. Еще в одном случае Мигель Альмирон выскочил один на один с Давидом Райей, но угодил в офсайд.



Во втором тайме атакующая игра у "Арсенала" внезапно разладилась, а вот "Ньюкасл", напротив, стал активно ходить вперед.



Отсутствие моментов не помешало хозяевам сделать счет разгромным на 65-й минуте. Букайо Сака обыграл на правом краю штрафной Ливраменто, после чего расстрелял ворота — 3:0.



Спустя четыре минуты отличился даже Якуб Кивер, скинув мяч головой в ворота после подачи Декланом Райсом углового — 4:0.



Последнее слово в матче осталось за гостями. На 84-й минуте Джо Уиллок головой поразил ворота своей бывшей команды после прострела Берна с левого фланга — 4:1.



"Арсенал" блестяще отреагировал на обидное поражение от "Порту" в Лиге Чемпионов. Большую часть матча игра была односторонней. Обескровленный "Ньюкасл" выглядел просто жалко в первом тайме.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче