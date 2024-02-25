"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"
"Арсенал" одержал свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге, сокрушив "Ньюкасл" со счетом 4:1.
По сравнению с выездом к "Порту" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "канониров" произошло единственное изменение. Это Жоржиньо появился вместо Леандро Троссарда.
Впервые с финала Кубка Лиги прошлого сезона на воротах у "сорок" оказался Лорис Кариус, заменив Мартина Дубравку. Тино Ливраменто и Александер Исак вышли вместо Дэна Берна и Харви Барнса.
"Арсенал" начал матч в доминирующей манере, и уже на 18-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Габриэль Магальяэс сыграл на опережение, пробив головой после подачи углового. Кариус отразил этот удар, а Свен Ботман, пытаясь вынести мяч с линии ворот, совершил автогол — 1:0.
Не успев перевести дух, гости пропустили второй раз. Жоржиньо забросил мяч в штрафную, Габриэль Мартинелли от лицевой линии сделал передачу на границу вратарской, а Кай Хаверц пробил в касание — 2:0.
В остатке тайма "канониры" создали еще несколько моментов, включая отраженный Кариусом удар Букайо Сака в ближний угол ворот.
А вот "сороки" за весь первый тайм не нанесли ни одного удара, даже неточного, совершив только одно касание в чужой штрафной. Еще в одном случае Мигель Альмирон выскочил один на один с Давидом Райей, но угодил в офсайд.
Во втором тайме атакующая игра у "Арсенала" внезапно разладилась, а вот "Ньюкасл", напротив, стал активно ходить вперед.
Отсутствие моментов не помешало хозяевам сделать счет разгромным на 65-й минуте. Букайо Сака обыграл на правом краю штрафной Ливраменто, после чего расстрелял ворота — 3:0.
Спустя четыре минуты отличился даже Якуб Кивер, скинув мяч головой в ворота после подачи Декланом Райсом углового — 4:0.
Последнее слово в матче осталось за гостями. На 84-й минуте Джо Уиллок головой поразил ворота своей бывшей команды после прострела Берна с левого фланга — 4:1.
"Арсенал" блестяще отреагировал на обидное поражение от "Порту" в Лиге Чемпионов. Большую часть матча игра была односторонней. Обескровленный "Ньюкасл" выглядел просто жалко в первом тайме.
"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче
25.02.2024 00:55
Просмотров: 1084
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Виталя сгорел)
(ответить)
Арсенал чемпион гунерастских сердец!
(ответить)
Могут второй год подряд чемпионат Лондона выиграть.
(ответить)
25.02.2024 00:11 #
takernotagiver
Не гори. Ты влез не в свой спор на той ветке с твоим неуместным замечанием. Так что получай)
Источник: http://fapl.ru/posts/106034/?c=1
что за болезнь? у пациента синдром бембодауна?
«получай», человек на полном серьезе это пишет.
замечание уместное, кстати, тебя вечно разносит по всей ветке от подколов в строну Арсенала.
(ответить)
Хау свое дело сделал, Хау может уходить. Пора приглашать Маура.
(ответить)
Деклассировали выскочек. Какой же кайф наблюдать за такой игрой) Жаль только что пропустили, но и тот от воспитанника....
(ответить)
Кариус <3
(ответить)
Норм Арсенал разошелся. Чемпионами хотят быть чтоле?
(ответить)
А пусичка то дырявая ахахааа
(ответить)
Развалинами Ньюкасла доволен. Артета злопамятен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий