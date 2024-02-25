Мерсон: "Юнайтед" сыграл шокирующим образом"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон обрушился с критикой на "Манчестер Юнайтед" после поражения 1:2 от "Фулхэма".

"Юнайтед" демонстрировал весьма слабый футбол до пропущенного гола на 65-й минуте. Позже взбодрившись и сравнял счет, в компенсированное время "красные дьяволы" все-таки оформили поражение.



Мерсон шокирован тем, насколько плох был "Юнайтед", и считает, что с такой игрой "красным дьяволам" не место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" сыграл шокирующим образом. Я не преувеличиваю. Абсолютно шокирующим".



"Как они собираются попасть в топ-4?.. Да и в чем смысл попадания в топ-4? Им не выиграть Лигу Чемпионов, так зачем попадать в топ-4?"



"Думаю, "Фулхэм" был очень хорош. Они прибавляли по ходу матча, и игра складывалась комфортно для них. Они абсолютно доминировали в первом тайме. Они заслуженно повели в счете. Это не так, что им повезло ускользнуть с победой. Далеко от этого".



"Я не могу объяснить, насколько плох был "Манчестер Юнайтед". Очень, очень плох".



"Никто не сыграл хорошо. Рэшфорд — нет. Гарначо — нет. Фернандеш — нет. Даже Майну убрали с игры. Никто не сыграл хорошо сегодня. Возможно, Магуайр заслуживает похвалы за старания. Он забил гол и должен был забить еще один".



"Но, если честно, это было очень, очень плохо. Наблюдая за этим, Рэтклифф будет думать: "Вау, и я потратил много денег на это". Сегодня можно видеть, что они отстают на миллионы миль, несмотря на все инвестиции".



"Их игроки тоже не дотягивают до уровня. Им нужно вложить еще миллиард фунтов. Я не знаю, как они собираются догонять. Он (Рэтклифф) сказал, что хочет опередить "Манчестер Сити". Ну, попробуй сперва опередить ряд других", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.