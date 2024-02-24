Тен Хаг: "Мы движемся в правильном направлении"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути, несмотря на домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма".
Гол Алекса Ивоби в компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" ознаменовал первое для "Юнайтед" поражение в 2024 году.
Тем не менее, Тен Хаг призывает не ограничивать обзор этим единственным матчем. Эрик чувствует, что его команда прибавляет и сможет играть еще лучше, когда травмированные игроки вернутся в строй.
"Вам нужно смотреть шире, и более широкая картина выглядит очень хорошо".
"Мы должны подняться на много позиций. Мы должны поставить на ноги травмированных игроков, и тогда наша игра станет более сбалансированной".
"Также мы должны укрепить свой состав в трансферное окно. У нас много хороших игроков с очень высоким потенциалом, которые находятся в процессе становления".
"Мы определенно движемся в правильном направлении. Когда отсутствующие игроки будут в строю, у нас будет очень хороший состав", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
24.02.2024 23:00
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Каждый тренер, абсолютно каждый в МЮ несет одну и туже хуйню)))
Мы сосем, но делаем это красиво, я никуда не уйду, потому что у команды большие перспективы, парни молодцы, вот щас соберемся, и вообще - команда в паре трансферов от трофеев. Четко ведем команду.
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Лысый прав, пусть утонет в говне это главное историческое недоразумение всея англоногомяча.
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ну зато у лысого очень широкая картина...
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Укрепить состав? Лысый так рофлит что ли? Уже слито 400 лямов, а он поет о том, что недостаточно укрепили оказывается. А может дело в том, что ты банально не тянешь уровень АПЛ?
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