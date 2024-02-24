Тен Хаг: "Мы движемся в правильном направлении"

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути, несмотря на домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма".

Гол Алекса Ивоби в компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" ознаменовал первое для "Юнайтед" поражение в 2024 году.

Тем не менее, Тен Хаг призывает не ограничивать обзор этим единственным матчем. Эрик чувствует, что его команда прибавляет и сможет играть еще лучше, когда травмированные игроки вернутся в строй.

"Вам нужно смотреть шире, и более широкая картина выглядит очень хорошо".

"Мы должны подняться на много позиций. Мы должны поставить на ноги травмированных игроков, и тогда наша игра станет более сбалансированной".

"Также мы должны укрепить свой состав в трансферное окно. У нас много хороших игроков с очень высоким потенциалом, которые находятся в процессе становления".

"Мы определенно движемся в правильном направлении. Когда отсутствующие игроки будут в строю, у нас будет очень хороший состав", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.02.2024 23:47 # vyrentz
    Каждый тренер, абсолютно каждый в МЮ несет одну и туже хуйню)))
    Мы сосем, но делаем это красиво, я никуда не уйду, потому что у команды большие перспективы, парни молодцы, вот щас соберемся, и вообще - команда в паре трансферов от трофеев. Четко ведем команду.

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  2. steveg8 24.02.2024 23:46 # steveg8
    Лысый прав, пусть утонет в говне это главное историческое недоразумение всея англоногомяча.

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  3. live-juve 24.02.2024 23:32 # live-juve
    ну зато у лысого очень широкая картина...

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  4. empry 24.02.2024 23:08 # empry
    Укрепить состав? Лысый так рофлит что ли? Уже слито 400 лямов, а он поет о том, что недостаточно укрепили оказывается. А может дело в том, что ты банально не тянешь уровень АПЛ?

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