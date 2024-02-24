Тен Хаг: "Мы движемся в правильном направлении"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути, несмотря на домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма".

Гол Алекса Ивоби в компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" ознаменовал первое для "Юнайтед" поражение в 2024 году.



Тем не менее, Тен Хаг призывает не ограничивать обзор этим единственным матчем. Эрик чувствует, что его команда прибавляет и сможет играть еще лучше, когда травмированные игроки вернутся в строй.



"Вам нужно смотреть шире, и более широкая картина выглядит очень хорошо".



"Мы должны подняться на много позиций. Мы должны поставить на ноги травмированных игроков, и тогда наша игра станет более сбалансированной".



"Также мы должны укрепить свой состав в трансферное окно. У нас много хороших игроков с очень высоким потенциалом, которые находятся в процессе становления".



"Мы определенно движемся в правильном направлении. Когда отсутствующие игроки будут в строю, у нас будет очень хороший состав", — цитирует Тен Хага Sky Sports.