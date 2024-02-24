Фоден принес "Сити" победу над "Борнмутом"

Гол Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" одержать победу 0:1 в гостях у "Борнмута" и вновь сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до одного очка.

Относительно 2:2 с "Ньюкаслом" в стартовый состав "вишенок" вернулся Милош Керкез, заменив Ллойда Келли.



В старте у "горожан" вышли Натан Аке, Матеуш Нунеш и Матео Ковачич, заменив Кайла Уолкера, Оскара Бобба и Хулиана Альвареса.



Первое слово в матче сказал Холанд, которому мяч на ход скинул Фил Фоден. Эрлинг решил пробить, не входя в штрафную, но не попал в створ.



Тут же Керкез ответил своим дальним ударом, но голкипер "Сити" Эдерсон выловил мяч из под перекладины.



Казалось, "Борнмут" неплохо сдерживает своего соперника, но на 24-й минуте "Сити" открыл счет. Ковачич забросил мяч в штрафную, где Холанд поборолся с защитником и пробил с острого угла. Нето среагировал, но отразил мяч на Фодена, которому оставалось поразить пустые ворота — 0:1.



В остатке первого тайма "горожане" контролировали игру, но с созданием опасных моментов особо не усердствовали.



Во втором тайме "вишенки" стали играть посмелее, но мастерства для ответного гола им не хватало. Избавить хозяев от поражения мог Энес Унал, но его удар лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.



"Сити", владея преимуществом, так и не наиграл на второй гол, но и "Борнмут" сравнять счет не смог.



"Борнмут" произвел весьма приятное впечатление. "Вишенки" были трудолюбивы и имели свои полумоменты, но класса им не хватило, чтобы рассчитывать на очки против такого соперника.



"Борнмут" — "Манчестер Сити". Отчет о матче