Тен Хаг: "Мы должны были побеждать "Фулхэм"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался использовать обилие травм как оправдание для поражения 1:2 от "Фулхэма".

В субботу "Юнайтед" прервал свою серию из четырех побед кряду в Премьер-Лиге, в домашних стенах уступив "Фулхэму".



В преддверии этого матча Люк Шоу и Расмус Хейлунд пополнили лазарет "Юнайтед", однако Тен Хаг считает, что "красные дьяволы" все равно должны были побеждать.



"С таким составом, как у нас сегодня, мы должны были побеждать в этом матче. Мы медленно начинали в обоих таймах, хотя мы должны быть готовы со стартового свистка. Это причина для критики, но команда показала большой характер в обоих таймах".



"У нас возникали сложности из-за того, как они действовали через наш левый фланг. Но мы хорошо отреагировали на это, прибавили, взяли игру под контроль и стали создавать моменты", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.